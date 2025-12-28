باشگاه خبرنگاران جوان؛ یاسر علی پناه، رئیس این اداره از اعزام ۸۰ نفر از شاغلین زن این حوزه به اردوی راهیان نور با اولویت کارکنان شاغل در مدارس غیر دولتی نواحی یک و دو شهرستان سنندج، دهگلان، قروه وکامیاران خبر داد و گفت: این برنامه در راستای تقویت روحیه ایثار، انقلابی و فرهنگ سازی ارزشهای دفاع مقدس طراحی شده است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی این اقدام را گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی بانوان با درسهای تاریخی و ارزشهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.
وی گفت: اعزام ۸۰ نفر از شاغلین زن فعال در مدارس غیردولتی استان به اردوی راهیان نور با اولویت اعزام معلمان نخبه، دارای رتبه در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در چارچوب برنامههای فرهنگی و معنوی این اداره کل و با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان انجام میشود.
علی پناه عنوان کرد: این اردو با هدف تقویت روحیه انقلابی، احیای تفکر دفاع مقدس، آشنایی عمیقتر با فرهنگ ایثارگری در میان بانوان فرهنگی و آموزشی استان طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین موقعیتها برای رشد تربیتی، سفرهای راهیان نور است، افزود: معلمانی الگو و اُسوه هستند که مدافع باورهای دینی و انقلابیاند.
علی پناه در ادامه گفت: مشارکت بانوان فعال در حوزههای مدارس غیردولتی در این اردو، نشاندهنده عمق التزام آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
وی تأکید کرد: این اردوی معنوی گامی در جهت پاسداشت فرهنگ شهادت و آشنا کردن نسل مربیساز با شاخصهای اخلاقی و فرهنگی دوران دفاع مقدس است.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت نقش زنان در تقویت بافت فرهنگی جامعه، افزود: کارکنان زن مدارس غیردولتی بهعنوان سفیران فرهنگی در عرصه آموزش، با دیدن مستندات تاریخی، این تجربه را به فضای آموزشی و خانوادههای خود منتقل خواهند کرد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی وتوسعه مشارکتهای مردمی کردستان اضافه کرد: چنین برنامههایی ضمن افزایش انگیزه فردی، هویت اسلامی ایرانی را در نسل جوان تثبیت میکند.
وی ادامه داد: اردوی راهیان نور طی چند روز آینده در مناطق شلمچه، طلائیه، اروندرود، منطقه صنعتی، معراج شهداء وهویزه برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در این مدت، با بازدید از عرصههای رزم و گفتوگو با خانوادههای شهدا، شاهد زندهترین درسهای تاریخی مقاومت و ایثار خواهند بود.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای مشابه از جمله اعزام شاغلین مرد مدارس غیردولتی استان به اردوی راهیان نور در دستور کار این اداره قرار دارد و بهصورت دورهای با مشارکت تمامی گروههای شاغل در حوزه آموزش غیردولتی استان، اجرا خواهد شد تا فرهنگ دفاع مقدس بهعنوان یک سرمایه اجتماعی در عمق بافت فرهنگی جامعه نهادینه گردد.