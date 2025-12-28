باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - فرزانه زاهدی روز یکشنبه هفتم دی با اعلام این خبر گفت: رویداد گردشگری «راه تاریخی ادویه» به شماره ۲۰۴۲۸۱۱۶۷ در تاریخ سوم دیماه ۱۴۰۴ در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی مسیر ادویه افزود: راه تاریخی ادویه یکی از کهنترین مسیرهای تجاری جهان به شمار میرود که نقش مهمی در تبادلات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی میان شرق و غرب داشته و استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از بنادر تاریخی، همواره یکی از کانونهای اصلی این مسیر بوده است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تصریح کرد: ثبت این رویداد میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان در سطوح ملی و بینالمللی داشته باشد و زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی، دریایی و مسیرمحور در هرمزگان شود.
زاهدی با بیان اینکه رویداد «راه تاریخی ادویه» با رویکرد بازآفرینی مسیرهای تاریخی برگزار میشود، گفت: معرفی بنادر و شهرهای ساحلی، آیینها، خوراکهای محلی، موسیقی و صنایعدستی مرتبط با این مسیر تاریخی از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این رویداد است که فرصت مناسبی برای مشارکت جوامع محلی و فعالان حوزه گردشگری فراهم میکند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه رویدادمحور گردشگری با محوریت مسیرهای تاریخی از سیاستهای مهم این ادارهکل است و رویداد «راه تاریخی ادویه» بهعنوان یکی از شاخصترین رویدادهای فرهنگی–گردشگری استان، نقش مهمی در معرفی هرمزگان بهعنوان دروازه تعاملات تاریخی ایران با جهان ایفا خواهد کرد.