باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-عباسزاده، معاون وزیر نفت در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین خوراک صنایع اظهار کرد: تأمین خوراک، بهویژه در حوزه جمعآوری گازهای مشعل، کار بسیار سخت و پیچیدهای است. در این زمینه وعدههای متعددی مطرح شده و بخشی از آنها تاکنون محقق شده است، اما همچنان کارهای مهمی باقی مانده که باید انجام شود.
وی افزود: تنها در پروژه بیدبلند، حدود هزار کیلومتر خط لوله بین فلرها اجرا شده و تاکنون ۱۴ مشعل فلر جمعآوری شده است. هلدینگ خلیج فارس بهعنوان سرمایهگذار این طرح، با جدیت و سرعت بالایی در حال پیگیری پروژه است و عملیات اجرایی بهخوبی در حال پیشرفت است.
عباسزاده ابراز امیدواری کرد: انشاءالله تا پایان سال آینده بخش عمدهای از این فلرها جمعآوری شود که این موضوع نقش قابلتوجهی در صرفهجویی انرژی خواهد داشت.
به گفته وی، مجموع گازهای مشعلی که هماکنون در صنعت پتروشیمی در حال جمعآوری است، حدود ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است که معادل بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در روز بوده و به صنایع تحویل داده خواهد شد.