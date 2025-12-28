معاون وزیر نفت گفت تا پایان سال آینده بخش عمده‌ای از این فلر‌ها جمع‌آوری شود که این موضوع نقش قابل‌توجهی در صرفه‌جویی انرژی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-عباس‌زاده، معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین خوراک صنایع اظهار کرد: تأمین خوراک، به‌ویژه در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. در این زمینه وعده‌های متعددی مطرح شده و بخشی از آن‌ها تاکنون محقق شده است، اما همچنان کارهای مهمی باقی مانده که باید انجام شود.

 وی افزود: تنها در پروژه بیدبلند، حدود هزار کیلومتر خط لوله بین فلرها اجرا شده و تاکنون ۱۴ مشعل فلر جمع‌آوری شده است. هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان سرمایه‌گذار این طرح، با جدیت و سرعت بالایی در حال پیگیری پروژه است و عملیات اجرایی به‌خوبی در حال پیشرفت است.

 عباس‌زاده ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله تا پایان سال آینده بخش عمده‌ای از این فلرها جمع‌آوری شود که این موضوع نقش قابل‌توجهی در صرفه‌جویی انرژی خواهد داشت.

 به گفته وی، مجموع گازهای مشعلی که هم‌اکنون در صنعت پتروشیمی در حال جمع‌آوری است، حدود ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است که معادل بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در روز بوده و به صنایع تحویل داده خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: پتروشیمی ، فلر
خبرهای مرتبط
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اگر بتوان از هدر رفت گازهای یکسری از افراد هم جلوگيري کرد، می‌توان تا حدی ناترازی در حوزه انرژی های پاک را مرتفع نمود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۶:۳۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دو سه دهه هست ؛ که میخوان اینکارو بکنن !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۲۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در اینگونه طرح ها که کمک به حل مشکلات کشور می‌شود، نظر نخبگان و تحصیلکرده های کنار گذاشته شده هم کمک بگیرید .
۰
۰
پاسخ دادن
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است