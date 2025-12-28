باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ امین درخشان در این کارگاه که با حضور مدیران و نمایندگان رسانههای استان، دستگاههای قضایی و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد، تأکید کرد: بدون تردید رسانهها نقش بسیار تأثیرگذاری در جهتدهی صحیح به ساختارهای اجتماعی جامعه دارند.
وی هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را تمرکز بر مسئله سلامت اجتماعی و روان جامعه و چگونگی جهتدهی به آن از طریق نحوه انتشار و پردازش اخبار در رسانههای استان عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در آینده نزدیک، بحث نحوه مواجهه و پوشش خبری رسانهها پیرامون این رویداد مهم نیز در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت تا هم به سلامت انتخابات و هم به افزایش مشارکت مردمی کمک شود.
درخشان تصریح کرد: این برنامه آموزشی در تمامی شهرستانهای استان نیز برگزار خواهد شد تا بتوان فضای رسانهای استان را هم در مواجهه با موضوعات و آسیبهای اجتماعی و هم در مسئله انتخابات شوراهای شهر و روستا، به شکلی مناسب جهتدهی و سامان بخشید.
وی در پایان از حضور و مشارکت فعال همه دستگاههای مرتبط و اصحاب رسانه در این کارگاه تقدیر کرد.