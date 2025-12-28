مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش رسانه‌ها در سلامت اجتماعی و روان جامعه و همچنین پوشش خبری انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ امین درخشان در این کارگاه که با حضور مدیران و نمایندگان رسانه‌های استان، دستگاه‌های قضایی و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد، تأکید کرد: بدون تردید رسانه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری در جهت‌دهی صحیح به ساختارهای اجتماعی جامعه دارند.

وی هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را تمرکز بر مسئله سلامت اجتماعی و روان جامعه و چگونگی جهت‌دهی به آن از طریق نحوه انتشار و پردازش اخبار در رسانه‌های استان عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در آینده نزدیک، بحث نحوه مواجهه و پوشش خبری رسانه‌ها پیرامون این رویداد مهم نیز در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت تا هم به سلامت انتخابات و هم به افزایش مشارکت مردمی کمک شود.

درخشان تصریح کرد: این برنامه آموزشی در تمامی شهرستان‌های استان نیز برگزار خواهد شد تا بتوان فضای رسانه‌ای استان را هم در مواجهه با موضوعات و آسیب‌های اجتماعی و هم در مسئله انتخابات شوراهای شهر و روستا، به شکلی مناسب جهت‌دهی و سامان بخشید.

وی در پایان از حضور و مشارکت فعال همه دستگاه‌های مرتبط و اصحاب رسانه در این کارگاه تقدیر کرد.

برچسب ها: کهگیلویه و بویراحمد ، رسانه هوشمند، رسانه آینده
خبرهای مرتبط
توزیع گوشت مرغ و قرمز گوساله در استان
برگزاری جشنواره بزرگ غذای سالم در گچساران
درخشش در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات کامل برنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر خلیج فارس اعلام شد
کارگاه آموزشی ویژه اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد
آخرین اخبار
کارگاه آموزشی ویژه اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد
جزئیات کامل برنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر خلیج فارس اعلام شد