باشگاه خبرنگاران جوان- حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور گفت: یک آمار وجود دارد که ۵۵ تن مورفین برای مصرف دارویی کشور نیاز است. در این راستا از وزارت بهداشت به صورت مکتوب درخواست کردهایم بهطور دقیق اعلام کند که نیاز دارویی و درمانی کشور بهصورت عام چقدر و نیاز مربوط به داروهای درمان اعتیاد چقدر است. در این زمینه، دستیابی به دقیقترین آمار موردنیاز، از سوی وزارت بهداشت اهمیت دارد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اکنون، برای رفع نیاز، کشفیات صفر نیست و بخشی از نیاز، از این طریق تأمین میشود. بخش محدودی نیز طبق هماهنگیهای انجامشده از طریق واردات صورت میگیرد اما، طبق گزارشات ارائهشده از سوی وزارت بهداشت، با کمبودهایی در این حوزه مواجهیم و به همین دلیل، بررسیهایی صورت گرفته تا مشخص شود چه راهکاری میتواند این کمبود را جبران کند.
وی گفت: در مرحله نخست موضوع کشت شقایق الیفرا و شاهدانه مطرح شد. در همین راستا، طرحی تهیه و پیشنهاداتی آماده و به دفتر رئیسجمهور برای طرح در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شده و به دنبال آن، با توجه به تخصص رئیسجمهور در این حوزه، جلساتی با حضور صاحبنظران برگزار شده تا کشور به یک جمعبندی و رویکرد واحد، در چارچوب سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی برسد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: در قالب طرح به این جمعبندی رسیدیم که با کاشت شقایق الیفرا، کسریها را جبران کنیم و نیازی هم به کشت خشخاش نیست. زیرا کنترل نشت کشت خشخاش سخت است و به نوعی ممکن است موجب اشاعه شود.
ذوالفقاری گفت: براساس دستور رئیسجمهور، پیشبینی میشود حداکثر ظرف یک ماه آینده، طرح بهصورت کامل و با جزئیات آماده و ارائه شود. البته طرح پیشنهاد کشت شقایق چندی پیش از سوی دبیرخانه به دفتر ریاستجمهوری تحویل شده و در حال حاضر پیوستها و پروتکلهای آن در حال آمادهسازی است.