رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز از انسداد گردنه گله بادوش شهرستان الیگودرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز از انسداد گردنه گله بادوش شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: گردنه گله‌بادوش به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی، بعد از پایداری شرایط جوی بازگشایی خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران در روز گذشته گفت: در پی بارش سنگین برف و کولاک شدید، طی روز گذشته با تلاش مستمر نیرو‌های راهداری، همه‌ی این مسیر‌ها بازگشایی و تردد در آنها برقرار شده است.

محمدرضا سرلک افزود: در حال حاضر همه‌ی محور‌های ارتباطی شهرستان الیگودرز باز و تردد در آنها جریان دارد، اما به دلیل تداوم کولاک شدید و محدودیت دید افقی، گردنه گله‌بادوش تا بهبود شرایط جوی مسدود بوده و بازگشایی آن به بعد از پایداری شرایط جوی موکول شده است.

رئیس اداره راهداری الیگودرز با قدردانی از تلاش راهداران، از رانندگان و شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

منبع: راهداری الیگودرز

برچسب ها: راهداری ، لرستان
خبرهای مرتبط
نصب بیش از ۳ هزار انواع تابلو و علائم در جاده‌های لرستان
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
۱۵ قرارداد واردات ماشین آلات راهداری به کشور بسته شد
وجود بیش‌ از ۳۵۰ پروژۀ فعال راهداری در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
خداوند را شکر و سپاس
۰
۱
پاسخ دادن
کشف انبار احتکار بیش از دو هزار تُن سیب‌زمینی در خرم‌آباد
ارزش محصولات کشاورزی لرستان در سال زراعی گذشته ۱۲۰ همت بوده است
آخرین اخبار
ارزش محصولات کشاورزی لرستان در سال زراعی گذشته ۱۲۰ همت بوده است
کشف انبار احتکار بیش از دو هزار تُن سیب‌زمینی در خرم‌آباد
لرستان قطب صادرات قزل‌آلا می‌شود
پایان انتظار هواداران؛ مسیر اصلی ورزشگاه لر آرنا اجرایی می‌شود
۱۶ مدرسه سنگی تا پایان سال جاری ساماندهی می‌شود
طبیعت برفی سلسله میزبان پرندگان مهاجر شد + فیلم
هنر آینه‌کاری در بروجرد، جانی دوباره می‌گیرد