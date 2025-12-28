باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز از انسداد گردنه گله بادوش شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: گردنه گله‌بادوش به دلیل کولاک شدید و کاهش دید افقی، بعد از پایداری شرایط جوی بازگشایی خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران در روز گذشته گفت: در پی بارش سنگین برف و کولاک شدید، طی روز گذشته با تلاش مستمر نیرو‌های راهداری، همه‌ی این مسیر‌ها بازگشایی و تردد در آنها برقرار شده است.

محمدرضا سرلک افزود: در حال حاضر همه‌ی محور‌های ارتباطی شهرستان الیگودرز باز و تردد در آنها جریان دارد، اما به دلیل تداوم کولاک شدید و محدودیت دید افقی، گردنه گله‌بادوش تا بهبود شرایط جوی مسدود بوده و بازگشایی آن به بعد از پایداری شرایط جوی موکول شده است.

رئیس اداره راهداری الیگودرز با قدردانی از تلاش راهداران، از رانندگان و شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

منبع: راهداری الیگودرز