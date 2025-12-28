سینمایی «بزن قدش» با گویندگی ۱۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سینمایی در گونه اکشن، کمدی، ماجراجویی و فانتزی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است. بابک اشکبوس، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، لادن سلطان پناه، بهروز علی محمدی، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک خانی، نیما نکویی فرد و حسین خدادادبیگی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره پنج بیمار است که پس از دریافت اعضای پیوندی، قدرت‌های فراطبیعی متفاوتی به‌دست می‌آورند. آنها به‌تدریج با یکدیگر آشنا می‌شوند و درمی‌یابند دشمنی مشترک به نام یانگ، چون به دنبالشان است. یانگ چون، پیرمردی با قدرت جذب توانایی دیگران، رهبر یک فرقه‌ی مذهبی است و سودای خدایی در سر دارد. او سه نفر از اعضای گروه را دستگیر می‌کند، اما دو نفر دیگر موفق به فرار می‌شوند. در نهایت، گروه با هم متحد شده و یانگ، چون را شکست می‌دهند. پیرمرد مغرور دوباره به جسم فرسوده و ناتوان خود بازمی‌گردد.

در فیلم «بزن قدش»، قدرت واقعی قهرمان زمانی فعال می‌شود که اعتماد، همکاری و دوستی شکل بگیرد. بنابراین، روایت فیلم، مخاطب را به باور به خود، تلاش جمعی و امید دعوت می‌کند. قهرمان داستان این فیلم، فردی عادی است، نه ابرقهرمانی دست‌نیافتنی. این موضوع، الگوسازی سالم و قابل همذات‌پنداری از قهرمان فیلم ایجاد می‌کند. شوخی‌های فیلم، موقعیتی و کلامی‌اند و فیلم، فاقد توهین یا خشونت‌های کلامی برای ایجاد طنز است و به همین دلیل فیلم، برای تماشای خانوادگی بسیار مناسب است. عناصر خارق العاده فیلم در خدمت روایت‌اند و صحنه‌های پرتحرک و اکشن، هدفمند و داستان‌محور طراحی شده‌اند. بر مبنای الگوی سفر قهرمان در داستان گویی کلاسیک سینمایی، شخصیت اصلی طی تجربه هایش در فیلم، از فردی خودمحور به شخصی مسئول و همدل تبدیل می‌شود. فیلم یادآوری می‌کند که قدرت بدون اخلاق می‌تواند خطرناک باشد و آنچه ما را تبدیل به انسان خوبی می‌کند، از جمله این است که از قدرت خود به شکلی اخلاقی استفاده کنیم.

شبکه‌ تهران، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما