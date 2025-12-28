جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه جلسات رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان صبح امروز ۷دی ماه ۱۴۰۴ در شعبه اول کیفری با حضور قاضی غلامرضا جواهری، مستشاران مرتضی تورک و ابراهیم ترابی‌گل سفید، اسماعیل خلیفه نماینده دادستان، وکلای تسخیری متهمان و اولیای‌دم شهدا در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

قاضی جواهری در این جلسه دادگاه اظهار کرد: این پرونده در ارتباط با رسیدگی به اتهامات متهمان آمریکایی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دایر بر اقدام تروریستی منتهی به قتل عمدی شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش و مشارکت در تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تحت نظر و بررسی است.

نماینده دادستان در این جلسه به قرائت ادامه کیفرخواست و تبیین نقش و عملکرد پایگاه‌های نظامی آمریکا که در ترور سردار سلیمانی و همراهانش نقش داشته‌اند، پرداخت.

پس از قرائت بخش دیگری از کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان، قاضی در پایان، ادامه رسیدگی و محاکمه را به جلسه بعد موکول کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
قاتل سردار سلیمانی یک حیوان تمام عیار است پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرا در دادگاه لاهه شکایت نکردید ؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mehdi
۱۶:۴۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مثلا آخرش میخواین ترامپ رو محکوم کنین که چی؟؟؟؟؟؟؟؟
حکم قضایی شما فقط تو کشورتون معتبره و تو همین عراق هم اعتباری نداره چه برسه به دنیا.
خجالت نمیکشین؟
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وطن دوست
۱۶:۲۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مثلا میخواهید غیابی رای به محکومیت ترامپ و اسرائیل بدهید ؟ یا میخواهید بگویید به این ترور ناجوانمردانه بی تفاوت نیستید ؟ محاکمه ازراه دور سازمان منافقین به جایی رسید ؟
لطفا داغ جگر مارا تازه تر نکنید .
مراقب آرمان‌ها ودستاوردهای سردار شجاع وهمرزمانش باشید .
۴
۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دادگاه باید برا باعث و بانی قیمت های سرسام آور برگزار بشه
۲
۱۲
پاسخ دادن
