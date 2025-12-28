مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت که همزمان با شصتمین سال تأسیس این کانون، پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی به‌عنوان رویدادی الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری، زمینه تقویت تفکر علمی، خودباوری و آینده‌نگری کودکان و نوجوانان را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - همزمان با شصتمین سال تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علامتی مدیرعامل این نهاد از تقویت پیوند علم، فناوری و تربیت نسل آینده خبر داد و پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی را پیامی روشن از امید، خودباوری و آینده‌سازی برای کودکان و نوجوانان کشور دانست.

در مراسم پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران برگزار شد، حامد علامتی با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً یک دستاورد فناورانه نیست، گفت: قرار گرفتن ماهواره‌های ایرانی در مدار، رؤیا‌های کودکان این سرزمین را یک گام به آسمان نزدیک‌تر می‌کند و وظیفه نهاد‌های آموزشی آن است که این موفقیت‌های ملی را به زبانی الهام‌بخش و قابل فهم برای نسل کودک و نوجوان ترجمه کنند.

وی با اشاره به تأسیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران با عنوان کافنا در سال گذشته، هدف از شکل‌گیری آن را ترویج علم، پرورش تفکر علمی و ایجاد شوق یادگیری دانست و افزود این مجموعه به‌دنبال آموزش آکادمیک نیست، بلکه می‌خواهد باور «ما می‌توانیم» را در ذهن کودکان و نوجوانان نهادینه کند تا خود را سازندگان آینده علمی کشور بدانند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از همکاری نزدیک با سازمان فضایی ایران یاد کرد و گفت این تعامل، به‌ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک همزمان با هفته جهانی کودک، موجب گسترش و انسجام فعالیت‌های علمی و فضایی در مراکز کانون شده است.

 به گفته او، این همکاری‌ها زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، محتوایی و آموزشی را فراهم کرده و هم‌افزایی مؤثری میان نهاد‌های فعال در حوزه علوم و فناوری‌های فضایی ایجاد کرده است.

علامتی به اجرای برنامه‌هایی همچون رویداد «تا ثریا» اشاره کرد که در آن کودکان و نوجوانان از طریق نقاشی، ساخت دست‌سازه و فعالیت‌های خلاقانه، آینده فضایی ایران را تصور می‌کنند و با مفاهیم علوم فضا آشنا می‌شوند. همزمان با این مراسم نیز، کودکان و نوجوانان در مراکز کانون در سراسر کشور به استقبال این افتخار ملی رفته‌اند و این رویداد به صورت زنده از شبکه‌های استانی و ملی پخش می‌شود.

وی رویکرد آموزشی کانون در حوزه نجوم و فضا را مبتنی بر تلفیق علم با هنر و ادبیات دانست و تصریح کرد آموزش مفاهیم علمی از مسیر فعالیت‌های فرهنگی و هنری مانند نقاشی، کاردستی، ساخت ماکت و نمایش خلاق، به درکی شهودی، ماندگار و الهام‌بخش برای کودک و نوجوان می‌انجامد.

در پایان، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تأکید بر عدالت آموزشی، ارائه خدمات فرهنگی و علمی به مناطق کم‌برخوردار را از اهداف مشترک کانون و سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و ابراز امیدواری کرد که همان‌گونه که بزرگان فرهنگ و هنر از دل کانون برخاسته‌اند، در سال‌های آینده نیز دانشمندان حوزه فضا و فناوری‌های نوین، آغاز مسیر خود را از کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران روایت کنند.

