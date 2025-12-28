مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بارندگی ها در استان امشب و فردا نیز ادامه دارد.
اداره کل هواشناسی هرمزگان در این زمینه دو هشدار نارنجی نیز صادر کرده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا دوشنبه هشتم دی، رگبار باران و رعد و برق، همراه با تگرگ و تند باد لحظهای بویژه در سواحل و جزایر، تنگه هرمز و مناطق مختلف استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: تاثیر این سامانه جزایر سیری، تنب بزرگ و لاوان، شهرستانهای پارسیان، بندرخمیر، بندرلنگه، بندرعباس، قشم، میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، جاسک، بوموسی، حاجی آباد و بستک است.
وی گفت: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها و خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی وجود دارد.