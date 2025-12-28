باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور در مراسم پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی به فضا با تأکید بر نقش راهبردی صنعت فضایی در اداره و پیشرفت کشور، ترویج علم و فناوری فضایی در میان آحاد جامعه را ضرورتی هم‌سنگ توسعه فنی و علمی دانست و گفت: بدون ایجاد انگیزه، مطالبه‌گری اجتماعی و همراهی نخبگان و مردم، رشد پایدار صنعت فضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سالاریه با اشاره به اینکه صنعت فضایی حوزه‌ای پرهزینه، پیچیده و نیازمند صبر، استقامت و پشتکار بالاست، افزود: دستاورد‌هایی مانند پرتاب ماهواره‌ها حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی متخصصانی است که در شرایط دشوار، با تکیه بر دانش بومی، مسیر پیشرفت را هموار کرده‌اند. به گفته او، این تلاش‌ها زمانی به اثربخشی واقعی می‌رسد که پیشرفت‌های فضایی به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی با مروری کوتاه بر تاریخ صنعت فضایی جهان، از آغاز رقابت‌های فضایی در دهه‌های میانی قرن بیستم یاد کرد و گفت: تجربه کشور‌های پیشرو نشان می‌دهد که توسعه این صنعت بدون همراهی افکار عمومی، تولید محتوای فرهنگی و ایجاد شور و شوق اجتماعی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، نمایش دستاورد‌ها و حتی چالش‌ها و آزمون‌های صنعت فضایی برای مردم، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر موفقیت است.

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر اینکه در صنعت فضایی مفهومی به نام شکست وجود ندارد، تصریح کرد: هر پرتاب و هر عملیات مداری یک آزمون علمی ارزشمند است که داده‌های آن برای بهبود طراحی ماهواره‌ها و پرتابگر‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او توضیح داد: ماهواره‌ها در شرایطی بسیار سخت، از ارتعاشات شدید هنگام پرتاب تا تشعشعات و اختلاف دمای بالا در مدار زمین، فعالیت می‌کنند و عبور موفق از این مراحل نیازمند آزمون‌ها و شبیه‌سازی‌های دقیق است.

سالاریه در ادامه با اشاره به توانمندی‌های کنونی کشور گفت: امروز صنعت فضایی ایران به مرحله‌ای رسیده که طراحی و ساخت ماهواره، ماهواره‌بر و ایجاد پایگاه‌های پرتاب را با اتکا به دانش داخلی انجام می‌دهد و این دستاورد جایگاه علمی کشور را در سطح بین‌المللی ارتقا داده است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش متخصصان صنعت فضایی، ابراز امیدواری کرد که پرتاب‌های پیش‌رو با موفقیت انجام شود و این مسیر با تقویت ترویج علم، افزایش انگیزه نخبگان و همراهی مردم، با قدرت بیشتری ادامه یابد.