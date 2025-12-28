باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راهور کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها، از تردد روان در محورهای شمالی خبر داد.
وضعیت ترافیکی و جوی محورها به شرح زیر است:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس
- تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
- بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، ایلام، مرکزی، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای بوشهر، کرمانشاه، کرمان و خوزستان
محور مسدود شریانی:
۱ – محور بانه - سقز
محورهای مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده (رفت و برگشت)
۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)
۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)
۴- پونل – خلخال
محور دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان