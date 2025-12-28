پلیس راهور کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راهور کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها، از تردد روان در محورهای شمالی خبر داد.

وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها به شرح زیر است:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) 

- ضمنا محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، ایلام، مرکزی، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد 

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه، کرمان و خوزستان

محور مسدود شریانی:

۱ – محور بانه - سقز

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده (رفت و برگشت)

۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴- پونل – خلخال

محور دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو/ اعمال قانون برای بیش از ۲۰۰ هزار خودروی دودزا در پاییز پایتخت
روند کاهشی ترافیک صبحگاهی در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش چمران به کشف تونل ۵ هزار متری زیر بازار تهران
شمش‌های طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد کشف شد
از پاتوق خلافکاران تا تحصیل در رشته حقوق
تصمیم نهایی درباره کشت شقایق الیفرا تا یک ماه آینده
مرد مشاور برای دومین بار به قصاص محکوم شد
هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ آماده‌باش کامل مدیریت بحران در استان‌های غربی کشور 
دادگاه رسیدگی به پرونده ترور شهید سردار سلیمانی برگزار شد
اسناد دفترچه‌ای عملاً از چرخه خدمات ثبتی خارج شدند + فیلم
دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر در تهران
نام ۱۴ معبر در تهران تغییر کرد
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها
صدای خاموش سفیدپوشان؛ پرستاران زیر فشار معیشتی و کمبود نیرو
دادگاه رسیدگی به پرونده ترور شهید سردار سلیمانی برگزار شد
استان‌ها محور توسعه اقتصادی کشور/ تولید و سرمایه‌گذاری، اولویت اصلی دولت
اصلاح شبکه توزیع، مهم‌ترین راهکار کاهش قیمت کالاهاست
آسیب به خانه تاریخی امین‌لشگر نتیجه نبود مرجع پاسخ‌گوی واحد در مدیریت شهری است
هشدار درباره کلاهبرداری‌های مالی؛ از ابلاغیه سامانه ثنا تا سهمیه بنزین
پایان یک گره قدیمی ترافیکی در پاکدشت؛ پروژه ملی دوربرگردان غیرهمسطح وارد فاز اجرا شد
تثبیت الگوی پیوند مسجد، مدرسه و محله/ پیوند ۴۰ مسجد و ۴۴ مدرسه در منطقه ۱۴
تصمیم نهایی درباره کشت شقایق الیفرا تا یک ماه آینده
آغاز فرآیند استخدام پذیرفته‌شدگان دومین آزمون ایثارگران
هم‌افزایی نهادی؛ محور دیدار معاون رئیس‌جمهور و مدیرعامل بنیاد علوی
شهرداری نباید وظایف ذاتی خود را رها کند و کار‌های غیرمرتبط را برعهده گیرد
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
آموزش و آمادگی، نخستین خط دفاع در برابر زلزله است
شمش‌های طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد کشف شد
پیش بینی ۱۳ سیاست کلان تدوین بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۵
اجرای رتبه‌بندی برای دفاتر اسناد رسمی/ هوش مصنوعی جایگزین سردفتران نمی‌شود
دادستان کل کشور: استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدین محلی در تأمین امنیت روانی جامعه بسیار مؤثر است
بودجه شهرداری تهران معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه است
نام ۱۴ معبر در تهران تغییر کرد
دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر در تهران
جزئیات برنامه شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروشان تا شب عید
مرد مشاور برای دومین بار به قصاص محکوم شد
بیش از ۵۰ درصد از تاورکرین‌های شهر تهران ناایمن هستند
چهارشنبه‌های امام رضایی در باغ راه حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود
ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو/ اعمال قانون برای بیش از ۲۰۰ هزار خودروی دودزا در پاییز پایتخت
از پاتوق خلافکاران تا تحصیل در رشته حقوق
بازدید ایمنی بیش از ۸۰ هزار ساختمان پایتخت/ ۴۰ هزار ساختمان «پرخطرند»
واکنش چمران به کشف تونل ۵ هزار متری زیر بازار تهران