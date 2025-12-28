باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راهور کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها، از تردد روان در محورهای شمالی خبر داد.

وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها به شرح زیر است:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، ایلام، مرکزی، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه، کرمان و خوزستان

محور مسدود شریانی:

۱ – محور بانه - سقز

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده (رفت و برگشت)

۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴- پونل – خلخال

محور دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان