باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی در جلسه اضطراری پارلمان این کشور اعلام کرد: «به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند توسط اسرائیل تهدیدی برای امنیت و ثبات جهان و منطقه است.»

محمود تاکید کرد: «اعلامیه روز جمعه بنیامین نتانیاهو درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند، معادل تجاوز آشکار به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت مردم جمهوری سومالی است.»

سومالی‌لند که در شمال غربی کشور سومالی واقع شده، در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد. این جمهوری خودخوانده، از موقعیتی استراتژیک در خلیج عدن برخوردار است و پول، گذرنامه و ارتش خود را دارد، اما از زمان اعلام یکجانبه استقلال، از نظر دیپلماتیک منزوی شده است.

تاکنون هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل سومالی‌لند را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته‌اند.

اعلامیه به رسمیت شناختن سومالی‌لند که هفته گذشته از سوی رژیم صهیونیستی منتشر شد، تا کنون از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی محکوم شده است. مصر، ترکیه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی همگی این تصمیم را محکوم کردند.

همچنین قرار است شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص تشکیل جلسه دهد.

منبع: العربیه