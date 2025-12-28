وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت فضایی را یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در مراسم پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت فضایی، این رویداد را نماد امید، دانش و جسارت ایرانی دانست و گفت: دستاورد امروز حاصل سال‌ها تلاش، همدلی و شب‌بیداری متخصصان کشور است و پشتوانه‌ای تاریخی و ارزشمند دارد که مسیر آن با اتکال به فضل الهی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به قرار گرفتن ماهواره‌های پایا، کوثر و ظفر در مدار زمین، صنعت فضایی را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه کشور توصیف کرد و افزود این صنعت نقشی گسترده و اثرگذار در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند. به گفته او، ماهواره‌های سنجشی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریت زمین به شمار می‌روند و در حوزه‌هایی مانند پایش منابع آبی، مدیریت فرونشست زمین، کشاورزی هوشمند، برآورد سطح زیر کشت، شناسایی آفات و اجرای حدنگاری نقش کلیدی دارند و می‌توانند در انسداد بستر‌های فسادزا مؤثر باشند.

وزیر ارتباطات در ادامه به نقش ماهواره‌های مخابراتی پرداخت و گفت این ماهواره‌ها امکان توسعه ارتباطات در دورافتاده‌ترین نقاط کشور را فراهم می‌کنند و به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق صعب‌العبور، یکی از راهکار‌های جدی برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پایدار محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد وزارت ارتباطات با رویکرد عدالت‌محور و در قالب طرح یو اس او، هدف‌گذاری کرده است تا پایان برنامه هفتم توسعه، همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی پرسرعت متصل شوند و در بخشی از این مسیر، استفاده از خدمات ماهواره‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

او با اشاره به برنامه‌های کلان کشور در صنعت فضایی، سه محور اصلی این حوزه را شامل ماهواره‌های سنجشی، ماهواره‌های مخابراتی و ماهواره‌های ناوبری برشمرد و گفت برای هر سه محور برنامه‌های مفصل و بلندمدتی تدوین شده است، هرچند مسیر پیش‌رو همچنان طولانی است.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، کار تیمی و هم‌افزایی را مهم‌ترین عامل موفقیت پروژه‌های فضایی کشور دانست و تأکید کرد دستاورد‌های امروز نتیجه عبور از نگاه‌های فردی و شکل‌گیری یک کار جمعی است. وی از نقش شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی، وزارت دفاع و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری قدردانی کرد و توجه به بخش خصوصی را از دستاورد‌های مهم صنعت فضایی برشمرد.

در پایان، او برای همه فعالان این صنعت راهبردی آرزوی سلامتی، خیر و برکت کرد و بر ادامه مسیر پیشرفت صنعت فضایی ایران با تکیه بر تعامل، همدلی و هم‌افزایی تأکید داشت.