باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع خبری از تظاهرات گسترده مردم سوریه در طرطوس و لاذقیه خبر دادهاند و میگویند همزمان با حضور نیروهای ابومحمد الجولانی در این مناطق، تظاهرات به خشونت کشیده شده و سه نفر جان باختهاند.
هزاران معترض علوی از ظهر امروز در میدان ازهری در شهر لاذقیه تجمع کردند تا خواستار یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز در سوریه و آزادی هزاران زندانی علوی شوند.
به گفته خبرنگار رویترز در محل، حدود دو ساعت پس از شروع اعتراض، صدای تیراندازی از مکانی ناشناس به گوش رسید. سپس نیروهای امنیتی تیراندازی هوایی کردند و اعتراضات به هرج و مرج کشیده شد.
بیانیه کتبی دفتر رسانهای استان لاذقیه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، حاکی از جان باختن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر بود. در این بیانیه مشخص نشده است که آیا این تلفات همگی در میدان ازهری بوده یا در شهرهای دیگر نیز بوده است.
در همین حال، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که یک عضو از نیروهای امنیتی بر اثر تیراندازی در لاذقیه کشته شده است.
تجمع روز یکشنبه توسط غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویان، فراخوان داده شده بود.
سلمان منصور، یکی از معترضان میگوید: «ما آمدهایم تا کرامت و معیشت خود را مطالبه کنیم، ما آمدهایم تا فدرالیسم سیاسی را مطالبه کنیم. ما آمدهایم تا حق زندگی در سرزمینهایمان را مطالبه کنیم».
این شهروند سوری به کشتار گسترده علویان سوریه در بهار سال جاری اشاره میکند. پس از کنار رفتن بشار اسد و استقرار دولت موقت سوریه، گروههای افراطی از جمله داعش و تحریر الشام با متهم کردن علویان به «ارتداد»، مجموعهای از حملات هدفمند را علیه آنان آغاز کردند. این اقدامات شامل اعدامهای فوری، تخریب مکانهای مذهبی و حمله به غیرنظامیان بود.
در ماه مارس ۲۰۲۵ حدود یکهزار و پانصد نفر از جامعه علوی جان باختند که شمار زیادی از آنان زنان و کودکان بودند. تداوم این خشونتها باعث شد بسیاری از علویان ناچار به ترک محل زندگی خود و مهاجرت شوند.
منبع: رویترز