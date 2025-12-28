در پی تظاهرات گسترده علویان در لاذقیه و طرطوس، اعتراضات به خشونت کشیده شد و به گفته مقامات دست‌کم سه نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع خبری از تظاهرات گسترده مردم سوریه در طرطوس و لاذقیه خبر داده‌اند و می‌گویند همزمان با حضور نیرو‌های ابومحمد الجولانی در این مناطق، تظاهرات به خشونت کشیده شده و سه نفر جان باخته‌اند.

هزاران معترض علوی از ظهر امروز در میدان ازهری در شهر لاذقیه تجمع کردند تا خواستار یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز در سوریه و آزادی هزاران زندانی علوی شوند.

به گفته خبرنگار رویترز در محل، حدود دو ساعت پس از شروع اعتراض، صدای تیراندازی از مکانی ناشناس به گوش رسید. سپس نیرو‌های امنیتی تیراندازی هوایی کردند و اعتراضات به هرج و مرج کشیده شد.

بیانیه کتبی دفتر رسانه‌ای استان لاذقیه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، حاکی از جان باختن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر بود. در این بیانیه مشخص نشده است که آیا این تلفات همگی در میدان ازهری بوده یا در شهر‌های دیگر نیز بوده است.

در همین حال، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که یک عضو از نیرو‌های امنیتی بر اثر تیراندازی در لاذقیه کشته شده است.

تجمع روز یکشنبه توسط غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویان، فراخوان داده شده بود.

سلمان منصور، یکی از معترضان می‌گوید: «ما آمده‌ایم تا کرامت و معیشت خود را مطالبه کنیم، ما آمده‌ایم تا فدرالیسم سیاسی را مطالبه کنیم. ما آمده‌ایم تا حق زندگی در سرزمین‌هایمان را مطالبه کنیم».

این شهروند سوری به کشتار گسترده علویان سوریه در بهار سال جاری اشاره می‌کند. پس از کنار رفتن بشار اسد و استقرار دولت موقت سوریه، گروه‌های افراطی از جمله داعش و تحریر الشام با متهم کردن علویان به «ارتداد»، مجموعه‌ای از حملات هدفمند را علیه آنان آغاز کردند. این اقدامات شامل اعدام‌های فوری، تخریب مکان‌های مذهبی و حمله به غیرنظامیان بود.

در ماه مارس ۲۰۲۵ حدود یک‌هزار و پانصد نفر از جامعه علوی جان باختند که شمار زیادی از آنان زنان و کودکان بودند. تداوم این خشونت‌ها باعث شد بسیاری از علویان ناچار به ترک محل زندگی خود و مهاجرت شوند.

منبع: رویترز

برچسب ها: علویان ، ابومحمد الجولانی ، سوریه
خبرهای مرتبط
یورش شبه‌نظامیان سوری به تجمع علویان در لاذقیه
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶: از ظهور قدرت‌های جدید تا انتقال مرکز قدرت جهانی به آسیا
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
پوتین: اگر اوکراین مذاکرات صلح را رد کند، «با زور» به اهداف جنگی خود می‌رسیم
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
ترس از بازداشت؛ دلیل سفر طولانی نتانیاهو به واشنگتن
حملات ترامپ در روز کریسمس به نیجریه این سوال را مطرح می‌کند: چرا سوکوتو؟
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
آخرین اخبار
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد
انگلیس و آلمان قرارداد ۷۰ میلیون دلاری برای توپخانه متحرک پیشرفته امضا کردند
پوتین: اگر اوکراین مذاکرات صلح را رد کند، «با زور» به اهداف جنگی خود می‌رسیم
لاوروف: اتحادیه اروپا «مانع اصلی» در راه صلح اوکراین است 
عملیات زیرگیری با خودرو در قدس: پلیس صهیونیستی زخمی شد
تعمیر اضطراری نیروگاه زاپوریژیا آغاز شد
پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶: از ظهور قدرت‌های جدید تا انتقال مرکز قدرت جهانی به آسیا
میانمار اولین انتخابات خود پس از کودتای ۲۰۲۱ را برگزار کرد
ترس از بازداشت؛ دلیل سفر طولانی نتانیاهو به واشنگتن
سازمان بهداشت جهانی : الکل سالانه ۸۰۰ هزار اروپایی را می‌کشد
حملات ترامپ در روز کریسمس به نیجریه این سوال را مطرح می‌کند: چرا سوکوتو؟
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
زلنسکی و درخواست پول بیشتر از اروپایی‌ها
لاوروف: روسیه مخالف استقلال تایوان است 
زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو؛ هیچ گزارشی از خسارات یا سونامی نیست
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
تلاش صهیونیست‌ها برای شکستن حلقه انزوا با چنگ زدن به شاخ آفریقا
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد