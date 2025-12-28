به منظور تقویت الگوی کشت، بهره‌برداری بهینه از منابع و توسعه تولید دانه‌های روغنی، کشت مزرعه‌ای بزرگ از گیاه کاملینا در شهرستان کوهدشت استان لرستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مزرعه‌ای به وسعت ۱۰۷ هکتار کاملینا در منطقه باغ زال بخش مرکزی کوهدشت، توسط عبدی، کشاورز پیشرو این شهرستان، کشت شد. 

این اقدام با حضور محمدی‌پور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، ولدی کارشناس مسئول کشت دانه‌های روغنی، خدایی کارشناس زراعت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت، براتی رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی، غفوریان کارشناس مسئول زراعت مدیریت، کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی خوشناموند و خود آقای عبدی انجام گرفت. 

کاملینا به‌عنوان یکی از دانه‌های روغنی مقاوم به کم‌آبی و سازگار با شرایط اقلیمی لرستان، ظرفیت بالایی برای افزایش تولید داخلی روغن‌های گیاهی دارد. اجرای این طرح علاوه بر کمک به پایداری کشاورزی، زمینه‌ساز ارتقای معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان 

تبادل نظر
