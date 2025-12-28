در پی پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک این اقدام ارزشمند، تاکید کرد: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمدرضا عارف به سید ستار هاشمی آمده است: پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقاء یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصه‌های مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هسته‌ای به مردم صبور پیشکش می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بی‌شک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهواره‌های ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قله‌های بلند پیشرفت است.

عارف افزود: به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصا در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت می‌گویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.

