باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمدرضا عارف به سید ستار هاشمی آمده است: پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقاء یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض میکنم.
وی ادامه داد: فناوریهای فضایی تجلی آشکاری از پیشرفتهای کشوری است که در برابر تحریمهای ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصههای مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هستهای به مردم صبور پیشکش میکند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بیشک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهوارههای ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قلههای بلند پیشرفت است.
عارف افزود: به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصا در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت میگویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.
منبع: ریاست جمهوری