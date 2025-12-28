باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تا ساعاتی دیگر با دونالد ترامپ دیدار میکند، انتظار میرود جزئیات طرح ۲۰ مادهای او محور گفتوگوها بین دو طرف باشد. زلنسکی گفته است که این طرح میتواند مبنای توافق آتی برای پایان دادن به جنگ با روسیه باشد.
زلنسکی پس از هفتهها مذاکره برای اصلاح پیشنویس ۲۸ مادهای قبلی که بیشتر نزدیک به مواضع روسیه بود، هفته گذشته از طرح ۲۰ مادهای خود رونمایی کرد. البته اوکراین و آمریکا هنوز در مورد دو نکته اصلی، یعنی مسائل ارضی و نیروگاه هستهای زاپوریژیا به اجماع نرسیدهاند، اما زلنسکی گفته است که امیدوار است هر دو را با ترامپ مورد بحث قرار دهد.
همچنین، ترامپ درباره این طرح ابراز تردید کرده و میگوید تا زمانی که خودش این طرح را تایید نکند، ارزشی نخواهد داشت.
در این مطلب، نکات این پیشنویس به صورت خلاصه ذکر شده است:
۱. حاکمیت اوکراین مجدداً تأیید خواهد شد.
۲. برای حفظ صلح بلندمدت، یک مکانیسم نظارتی برای خط تماس دو کشور روسیه و اوکراین ایجاد خواهد شد. این مکانیسم در فضا مستقر بوده و بدون سرنشین است و در صورت تخلف، آن را گزارش خواهد کرد.
۳. اوکراین تضمینهای امنیتی قوی دریافت خواهد کرد.
۴. اوکراین نیروهای مسلح خود را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد. پیشنویس قبلی از اوکراین خواسته بود که اندازه نیروهای خود را کاهش دهد.
۵. آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی تضمینهای امنیتی را به اوکراین ارائه خواهند داد که منعکسکننده ماده ۵، بند دفاع متقابل پیمان تأسیس ناتو است.
۶. روسیه سیاست عدم حمله به اروپا و اوکراین را رسما در مجلس خود به تصویب برساند.
۷. اوکراین در یک تاریخ مشخص به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد. این کشور همچنین دسترسی ترجیحی کوتاهمدت به بازار اروپا دریافت خواهد کرد.
۸. اوکراین یک بسته توسعه جهانی قوی دریافت خواهد کرد که در توافق جداگانه در مورد سرمایهگذاری و رفاه آینده تعریف خواهد شد.
۹. چندین صندوق برای رسیدگی به بهبود اقتصادی، بازسازی مناطق و نواحی آسیبدیده و مسائل بشردوستانه تأسیس خواهد شد. هدف، گردآوری ۸۰۰ میلیارد دلار برای کمک به اوکراین خواهد بود.
۱۰. اوکراین روند انعقاد توافق تجارت آزاد با آمریکا را تسریع خواهد کرد.
۱۱. اوکراین تأیید خواهد کرد که مطابق با پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، یک کشور غیرهستهای باقی خواهد ماند.
۱۲. نیروگاه هستهای زاپوریژیا: زلنسکی میگوید که هنوز هیچ توافقی با آمریکا در مورد بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا حاصل نشده است. به گفته او، پیشنهاد آمریکا این است که این نیروگاه به طور مشترک توسط اوکراین، آمریکا و روسیه اداره شود و هر کدام سهم مساوی در یک شرکت مشترک داشته باشند و آمریکاییها به عنوان مدیران اصلی عمل کنند. پیشنهاد کییف این است که این نیروگاه توسط یک شرکت مشترک ۵۰-۵۰ که فقط شامل آمریکا و اوکراین باشد، اداره شود، به طوری که اوکراین نیمی از انرژی تولید شده را دریافت کند و آمریکا به طور مستقل نیمی دیگر را در اختیار داشته باشد.
۱۳. اوکراین و روسیه متعهد به اجرای برنامههای آموزشی در مدارس و در سراسر جامعه هستند که درک و تحمل نسبت به فرهنگهای مختلف را ارتقا داده و نژادپرستی و تعصب را از بین میبرد. اوکراین قوانین اتحادیه اروپا در مورد تحمل مذهبی و حفاظت از زبانهای اقلیت را اجرا خواهد کرد.
۱۴. قلمرو: زلنسکی میگوید که این پیچیدهترین نکته بوده و هنوز حل نشده است. روسیه میخواهد اوکراین نیروهای خود را از تمامی منطقه دونتسک در شرق خارج کند. شایان ذکر است که برخی قسمتهای این منطقه هنوز تحت کنترل نیروهای اوکراینی است. در مقابل، کییف میخواهد جنگ در خطوط فعلی متوقف شود. واشنگتن پیشنهاد ایجاد مناطق غیرنظامی و یک منطقه آزاد اقتصادی را در بخشی از منطقه دونتسک که کییف کنترل میکند، داده است.
۱۵. پس از دستیابی به توافق در مورد ترتیبات ارضی آینده، روسیه و اوکراین متعهد میشوند که این توافقات را با زور تغییر ندهند.
۱۶. روسیه مانع استفاده اوکراین از رودخانه دنیپرو و دریای سیاه برای اهداف تجاری نخواهد شد. یک توافق دریایی جداگانه و یک توافق دسترسی منعقد خواهد شد که آزادی ناوبری و حمل و نقل را پوشش میدهد.
۱۷. یک کمیته بشردوستانه برای حل مسائل معوقه تشکیل خواهد شد. بدین معنا که تمام اسرای جنگی باقی مانده مبادله خواهند شد، تمام بازداشتشدگان غیرنظامی و گروگانها بازگردانده خواهند شد و در نهایت تمهیداتی برای رسیدگی به رنج قربانیان اندیشیده خواهد شد.
۱۸. اوکراین باید در اسرع وقت پس از امضای توافقنامه، انتخابات برگزار کند.
۱۹. این توافقنامه از نظر قانونی الزامآور خواهد بود و اجرای آن با نظارت هیئت صلح با ریاست ترامپ انجام میشود. اوکراین، اروپا، ناتو، روسیه و آمریکا همگی بخشی از این سازوکار خواهند بود. در صورت نقض، اوکراین تحریم میشود.
۲۰. به محض اینکه همه طرفها با این توافقنامه موافقت کنند، آتشبس کامل بلافاصله برقرار خواهد شد.
منبع: رویترز