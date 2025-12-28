باشگاه خبرنگاران جوان - سریال رخنه در اسناد و وسایل ارتباطی مقامهای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد؛ رخنههایی که ابعاد تازهای از آسیبپذیری امنیتی این رژیم را آشکار کرده و به دردسری جدی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آن تبدیل شده است.
گزارشها حاکی است دسترسی غیرمجاز به دادهها و ابزارهای ارتباطی برخی مقامهای صهیونیستی، نهتنها موجب افشای اطلاعات حساس شده، بلکه پرسشهای جدی درباره کارآمدی سامانههای حفاظتی و سایبری این رژیم ایجاد کرده است. رسانهها و کارشناسان عبریزبان نیز با اشاره به تکرار این حوادث، از بحران اعتماد در سطوح بالای امنیتی خبر میدهند.