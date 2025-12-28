باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دردسری تازه برای تل‌آویو + فیلم

افشای رخنه‌های پی‌درپی در اسناد و وسایل ارتباطی مقام‌های صهیونیستی، به چالشی امنیتی برای این رژیم تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال رخنه در اسناد و وسایل ارتباطی مقام‌های رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد؛ رخنه‌هایی که ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری امنیتی این رژیم را آشکار کرده و به دردسری جدی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آن تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی است دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و ابزارهای ارتباطی برخی مقام‌های صهیونیستی، نه‌تنها موجب افشای اطلاعات حساس شده، بلکه پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سامانه‌های حفاظتی و سایبری این رژیم ایجاد کرده است. رسانه‌ها و کارشناسان عبری‌زبان نیز با اشاره به تکرار این حوادث، از بحران اعتماد در سطوح بالای امنیتی خبر می‌دهند.

