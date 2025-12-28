باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قهرمانی مادرانه در دل زلزله + فیلم

همزمان با وقوع زلزله‌ای قدرتمند به بزرگی ۷ ریشتر در تایوان، دوربین‌های مداربسته صحنه‌ای نفس‌گیر از فداکاری یک مادر را ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی زلزله شدید ۷ ریشتری که بخش‌هایی از تایوان را به لرزه درآورد، تصاویر منتشرشده از دوربین‌های مداربسته، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این ویدئو لحظه‌ای پر از دلهره را نشان می‌دهد که مادری، همزمان با لرزش شدید زمین، با شتاب به سمت گهواره کودک خود می‌رود.

در حالی که اشیاء اطراف به شدت تکان می‌خورند، این مادر بدون لحظه‌ای تردید، فرزندش را از گهواره بیرون آورده و او را در آغوش می‌گیرد و به سمت مکانی امن منتقل می‌کند. این اقدام شجاعانه، بار دیگر جلوه‌ای از غریزه محافظت مادرانه را در بحرانی‌ترین شرایط به تصویر کشیده است.

