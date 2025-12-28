باتوجه به شرایط جوی و بارش برف و باران، فردا دوشنبه ٨ دیماه مدارس و دانشگاه های چهارمحال و بختیاری غیرحضوری و فعالیت ادارات استان با یک ساعت تاخیر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - با توجه به بارندگی، شرایط جوی حاکم بر استان و بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات و بانکهای استان فردا دوشنبه هشتم دیماه (۰۸ / ۱۰ / ۱۴۰۴) با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
همچنین کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان در این روز به صورت غیرحضوری و کودکستانها تعطیل میباشند.
شایان ذکر است کلیه امتحانات نهایی دانشآموزان و امتحانات دانشگاه پیام نور بدون هیچگونه تغییر و مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.