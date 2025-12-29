باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم

رئیس اداره اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص نقص فنی چراغ وسایل نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در مورد نقص فنی چراغ وسایل توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم
young journalists club

معدن سنگ آهن اسفندقه فعال می‌شود

دیدن و دیده شدن کاربران ترافیکی، راهکار‌ی برای پیشگیری از تصادفات

نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم
young journalists club

خودرو‌های دارای چراغ زنون و نور خیره کننده جریمه می‌شوند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شیطان از چهار طرف به انسان حمله می‌کند + فیلم
۸۷۱

شیطان از چهار طرف به انسان حمله می‌کند + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
روش سرویس کردن یخچال برای افزایش عمر آن + فیلم
۷۰۸

روش سرویس کردن یخچال برای افزایش عمر آن + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم
۶۷۴

رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم
۵۳۶

نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم
۴۶۵

واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۸ دی ۱۴۰۴
عزیز من این چراغ‌هایی که میگذارند چشم راننده رو کور میکنند و تا حالا ندیدم یکیشون جریمه بشه
این چه جور اجرای قانونه
۰
۰
پاسخ دادن