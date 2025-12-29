باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که کشورهای اروپایی بخش عمدهای از مسئولیت ضمانتهای امنیتی برای اوکراین را بر عهده خواهند گرفت.
ترامب شامگاه یکشنبه پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در خصوص ضمانتهای امنیتی گفت: «ما میخواهیم با اروپا همکاری کنیم و آنها قصد دارند بخش بزرگی از ضمانتهای امنیتی را عهدهدار شوند. اما ما نیز قطعا در این راه به آنها کمک خواهیم کرد.»
از سویی دیگر ترامپ اعلام کرد که دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدهاند و حدود ۹۵ درصد از مفاد طرح صلح نهایی شده است. زلنسکی نیز این پیشرفت را تایید کرد اما تاکید کرد که «۱۰ درصد باقیمانده» سختترین بخش کار است.
شایان ذکر است که ترامب در «مار-آ-لاگو» در ایالت فلوریدا با زلنسکی گفتوگو کرد و طرفین در این دیدار درباره حلوفصل مناقشه اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. پس از این دیدار، ترامب و زلنسکی با تعدادی از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و سران کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، لهستان، فنلاند و همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو تماس تلفنی برقرار کردند.
زلنسکی پس از این گفتوگوها اظهار داشت که موضوع ضمانتهای امنیتی آمریکا برای اوکراین به صورت ۱۰۰ درصدی مورد توافق قرار گرفته است و او به بحث درباره ضمانتهای امنیتی سهجانبه با اروپاییها ادامه خواهد داد.
سختترین موضوع، وضعیت واگذاری مناطق بهویژه دونباس به روسیه است، در همین راستا زلنسکی تاکید کرد که او به تنهایی نمیتواند درباره واگذاری خاک تصمیم بگیرد و هرگونه توافقی که شامل تغییرات ارضی باشد، باید به همهپرسی عمومی در اوکراین گذاشته شود.
