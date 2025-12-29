شهروندخبرنگار ما فیلمی از آئین کهن حلیم پزان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیندار و متدین شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با فرا رسیدن فصل زمستان به رسم هر ساله و یک رسم دیرینه به منظور برآورده شدن حاجات و دفع بلایا اقدام به پخت حلیم نذری میکنند. به همین منظور اهالی مومن و متدین این شهرستان گرد هم میآیند و برای برآورده شده حاجات اقدام به پخت نذری میکنند. به این صورت که وقتی دیگ حلیم بارگذاشته میشود افرادی که قصد پخت نذری را دارند؛ ناهار و شام سنتی میل میکنند که تا نیمههای شب انرژی داشته باشند. این مراسم بدین صورت است که از صبح دیگها روشن میشود وهنگام عصر آیین کمچه زنی شروع میشود؛ تا هنگام سحر روز بعد که این نذری بین مردم توزیع میشود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسن حفیظیان - اصفهان
