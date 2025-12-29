شهروندخبرنگار ما فیلمی از آئین کهن حلیم پزان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیندار و متدین شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با فرا رسیدن فصل زمستان به رسم هر ساله و یک رسم دیرینه به منظور برآورده شدن حاجات و دفع بلایا اقدام به پخت حلیم نذری می‌کنند.  به همین منظور اهالی مومن و متدین این شهرستان گرد هم می‌آیند و برای برآورده شده حاجات اقدام به پخت نذری می‌کنند. به این صورت که وقتی دیگ حلیم بارگذاشته می‌شود افرادی که قصد پخت نذری را دارند؛ ناهار و شام سنتی میل می‌کنند که تا نیمه‌های شب انرژی داشته باشند. این مراسم بدین صورت است که از صبح دیگ‌ها روشن می‌شود وهنگام عصر آیین کمچه زنی شروع می‌شود؛ تا هنگام سحر روز بعد که این نذری بین مردم توزیع می‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن حفیظیان - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: پخت حلیم نذری ، سوژه خبری ، آئین کهن
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
پخت حلیم نذری در روستای تکه به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
شهروندخبرنگار همدان؛
فیلمی از پخت حلیم نذری در روستای تکه شهرستان نهاوند
شهروندخبرنگار
پخت و توزیع بیش از ۵۰۰۰ پرس حلیم به شکرانه باران در انابد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۰۸ دی ۱۴۰۴
نذرتون قبول حق
این حلیم خوشمزه است ..نوش جان تون
۰
۲
پاسخ دادن
برگزاری آئین سنتی حلیم پزان در آران و بیدگل + فیلم
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
بارش برف روستای جغدان را سفیدپوش کرد + فیلم
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
آخرین اخبار
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
برگزاری آئین سنتی حلیم پزان در آران و بیدگل + فیلم
بارش برف روستای جغدان را سفیدپوش کرد + فیلم
فیلمی از سفید پوش شدن اهر در اولین بارش برف زمستانی
فیلمی از مسدود شدن جاده اهواز به مسجد سلیمان در اثر بارش شدید باران
تاخیر در تحویل معضل خریداران خودروی شاهین G شد
فیلمی از بارش رحمت الهی در آسمان خنج
قابی خاطره انگیز از جنگل باغو از لنز دوربین شهروندخبرنگار