چرا رژیم صهیونیستی سومالی لند را به رسمیت شناخت؟ + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در مورد رسمیت شناختن سومالی لند توسط اسرائیل نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص به رسمیت شناختن سومالی لند توسط اسرائیل توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

