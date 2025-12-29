باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت:

مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع بهبودی، بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا شهران و در ادامه جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا شهرک قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست تا بزرگراه زین الدین، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بعد از پل ستارخان و بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا میدان فتح نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی در پایان افزود: رانندگان از عجله و شتاب در معابر لغزنده پایتخت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد نمایند؛ چراکه در سرعت‌های بالا، راننده از ارائه واکنش مناسب به هنگام مواجه با خطر ناتوان خواهد بود.