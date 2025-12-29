باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چند ماهواره سنجشی در فضا نیاز داریم؟ + فیلم

مشاور رئیس سازمان هوافضای ایران در خصوص ماهواره‌های سنجشی توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس صادقی، مشاور رئیس سازمان هوافضای ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد ماهواره های سنجشی نکاتی را بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط

آغاز رقابت های جهانی تکواندو از سه شنبه/ عاشورزاده اولین نماینده ایران

چند ماهواره سنجشی در فضا نیاز داریم؟ + فیلم
young journalists club

استفاده از ماهواره‌های سنجشی برای مدیریت منابع آبی کشور + فیلم

چند ماهواره سنجشی در فضا نیاز داریم؟ + فیلم
young journalists club

نقش مهم صنعت فضایی در توسعه کشاورزی +فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شیطان از چهار طرف به انسان حمله می‌کند + فیلم
۸۷۱

شیطان از چهار طرف به انسان حمله می‌کند + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
روش سرویس کردن یخچال برای افزایش عمر آن + فیلم
۷۰۸

روش سرویس کردن یخچال برای افزایش عمر آن + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم
۶۷۴

رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم
۵۳۶

نقص فنی چراغ وسایل نقلیه باعث تصادفات ناگواری می‌شود + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم
۴۶۵

واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.