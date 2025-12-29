باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «کی‌یف پست» به نقل از یک منبع غربی که نامش فاش نشده، گزارش داد که موضوع ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین همچنان مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافقی برای حل مناقشه است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه یکشنبه در اقامتگاه مار-آ-لاگو در فلوریدا با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود دیدار کرد. پس از این گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، ترامپ و زلنسکی با سران اروپا تماس تلفنی برقرار کردند. ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی اعلام کرده بود که تماس تلفنی «بسیار سازنده‌ای» با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داشته است.

ترامپ گفت‌و‌گو‌ها با زلنسکی را «بسیار دشوار» توصیف کرد و هشدار داد که هر مسئله باقی‌مانده‌ای می‌تواند روند مذاکرات را مختل کند. او گفت که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی تقریبا کار روی یک چارچوب صلح ۲۰ ماده‌ای را به پایان رسانده‌اند که «۹۰ درصد آن مورد توافق است».

«کی‌یف پست» اشاره کرد که ۱۰ درصد باقی‌مانده شامل خطرناک‌ترین عناصر مناقشه است و افزود که بارزترین اختلاف میان دو طرف بر سر ضمانت‌های امنیتی بوده است. زلنسکی اعلام کرد که ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای اوکراین، از جمله بخش نظامی این طرح، «۱۰۰ درصد مورد توافق است»، در حالی که ترامپ با احتیاط بیشتری از رقم «۹۵ درصد» سخن گفت و از ورود به جزئیات این ضمانت‌ها خودداری کرد.

ترامپ پیش از جلسه، در پاسخ به سوال «کی‌یف پست» مبنی بر اینکه آیا آماده است فورا یک توافقنامه امنیتی امضا کند، با عصبانیت گفت: «خب، این بستگی به این دارد که ضمانت‌های امنیتی شامل چه مواردی باشد. هیچ‌کس نمی‌داند شامل چه خواهد بود. اما یک توافقنامه امنیتی وجود خواهد داشت و توافقنامه قدرتمندی خواهد بود.» وی مجددا تاکید کرد که اروپا بخش بزرگی از این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

یک مقام بلندپایه غربی که در تماس‌های بعدی روز یکشنبه حضور داشت، گفت‌و‌گو‌های مار-آ-لاگو را «منظم‌ترین و عمیق‌ترین گفت‌و‌گو‌هایی که طی ماه‌های اخیر درباره اوکراین داشته‌ایم» توصیف کرد، اما هشدار داد که ضمانت‌های امنیتی همچنان نقطه ضعف اصلی توافق است. او گفت: «همه موافقند که ضمانت‌های امنیتی باید آهنین باشد؛ اختلاف در تعیین این است که چه کسی بیشترین بار را تحمل کند.»

بر اساس گزارش این روزنامه، از دیگر نقاط اختلافی برجسته، سرنوشت نیروگاه اتمی زاپروژیا و به ویژه مسئله واگذاری اراضی است که هیچ‌یک از دو طرف به امکان گشایش در این زمینه‌ها اشاره نکردند. زلنسکی در پاسخ به سوالی درباره دادن امتیازات سرزمینی تاکید کرد که تصمیمات مربوط به خاک کشور را سران به تنهایی نمی‌توانند اتخاذ کنند و هرگونه مصالحه ارضی نیازمند همه‌پرسی ملی است. ترامپ نیز تأیید کرد که این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

این مقام بلندپایه غربی در پایان یکشنبه شب نتیجه مذاکرات را چنین خلاصه کرد: «توافق بر سر ۹۵ درصد از صلح آسان است؛ اما آن ۵ درصد باقی‌مانده است که معمولا سرنوشت جنگ‌ها را رقم می‌زند.»

منبع: آر تی