سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های ساختاری و دیرپای سازمان است و برای رفع این مشکل اقدامات جدی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی و نزدیک به ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی در سراسر کشور بلاتصدی است. این وضعیت فشار کاری مضاعفی بر محیط‌بانان وارد کرده و ضرورت برنامه‌ریزی فوری و اصولی برای جبران کمبود‌ها را دوچندان کرده است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با پیگیری از مراجع ذی‌ربط، موفق به اخذ مجوز جذب ۸۰۰ نیروی جدید شده است. این نیرو‌ها از طریق آزمون استخدامی و در ۳۱ استان کشور به‌کارگیری خواهند شد. همچنین، با توجه به بازنشستگی‌های پیش‌رو، جذب سالانه نیرو به‌عنوان برنامه‌ای مستمر در دستور کار قرار دارد تا به تدریج بخش قابل توجهی از کمبود‌های انباشته جبران شود.

درخصوص اجرای الگوی کاری ۲۴ ساعت فعالیت و ۴۸ ساعت استراحت، سازمان تأکید کرده است که این اقدام با هدف حفاظت از سلامت جسمی و روانی محیط‌بانان، رعایت عدالت اداری و کاهش فرسودگی شغلی طراحی شده است، بدیهی است که اجرای هرگونه الگوی کاری در شرایط کمبود نیرو با محدودیت‌ها و ملاحظات اجرایی همراه خواهد بود، از این رو سازمان بر اجرای منعطف و متناسب با شرایط هر منطقه تأکید دارد تا مأموریت‌های حفاظتی دچار اختلال نشود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این باور است که حفاظت مؤثر از عرصه‌های طبیعی کشور بدون تقویت نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، علاوه بر جذب نیرو‌های جدید، استفاده از محیط‌بانان بومی، بهره‌گیری از ظرفیت فارغ‌التحصیلان محیط‌زیست، انتقال تجربه نیرو‌های پیشکسوت و توسعه مشارکت‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.

محیط‌بانان کشور به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند سازمان، در اولویت توجه مدیریتی هستند و حفاظت از امنیت شغلی، معیشت و سلامت آنان، در کنار حفظ اثربخشی حفاظتی، از محور‌های اصلی برنامه‌های سازمان به‌شمار می‌رود. امید است با ادامه اقدامات اصلاحی و همراهی رسانه‌ها، زمینه ارتقای جایگاه محیط‌بانی و حفاظت پایدار از محیط‌زیست کشور بیش از پیش فراهم شود.

منبع: سازمان محیط زیست

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، کمبود محیط بان
خبرهای مرتبط
مشاهده و ثبت تصویر پلنگ ایرانی در پارک ملی لار
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مصوبه سران قوا برای ابقاء رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
وضعیت ترافیک در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آخرین اخبار
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌: حق‌آبه تالاب بندعلیخان ورامین باید احیا شود
خودرو‌های مردود شده در سامانه سیمفا چند روز فرصت برای رفع عیوب و دریافت گواهی معاینه فنی دارند؟
جذب ۸۰۰ نیرو و حمایت جدی از محیط‌بانان در دستور کار سازمان محیط زیست
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد