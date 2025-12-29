باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پارلمان جدید عراق امروز دوشنبه اولین جلسه دوره ششم قانونگذاری خود را برای انتخاب رئیس و دو نایبرئیس آغاز میکند. این نشست در حالی برگزار میشود که رقابت شدیدی میان نیروهای سیاسی اهل سنت بر سر کرسی ریاست پارلمان جریان دارد و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی نسبت به پیامدهای تاخیر در تعیین تکلیف مناصب ریاستی هشدار داده است.
صفوان الجرجری، دبیرکل پارلمان عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که تمامی مقدمات برای برگزاری اولین جلسه دوره ششم به ریاست مسنترین نماینده فراهم شده است و این جلسه تنها با حضور کاندیداهای پیروز برگزار خواهد شد.
طبق قانون اساسی عراق، اولین جلسه باید به ریاست مسنترین نماینده (عامر الفایز) برگزار شود. همچنین پارلمان موظف است در همان جلسه، رئیس و دو نایبرئیس را با رای اکثریت مطلق انتخاب کند.
انتظار میرود نمایندگان جدید ابتدا سوگند یاد کنند و سپس مراسم انتخاب رئیس (سهمیه سنیها) و دو نایبرئیس (سهمیه شیعیان و کُردها) از طریق رایگیری مخفی و مستقیم انجام شود.
در همین راستا، «شورای سیاسی ملی» که شامل نیروهای سنی است، شامگاه یکشنبه «هیبت الحلبوسی» از حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی را به عنوان کاندیدای ریاست پارلمان معرفی کرد.
خمیس الخنجر، از رهبران این شورا، در کنفرانسی خبری گفت: «پس از رایزنی با فراکسیونهای پیروز که اکثریت قاطع اهل سنت را تشکیل میدهند (شامل احزاب تقدم، السیاده، الحسم الوطنی و الجماهیر الوطنیه)، توافق کردیم که هیبت الحلبوسی تنها نماینده ما برای ریاست پارلمان باشد.»
او از سایر رهبران احزاب و جریانها خواست به این تصمیم که برخاسته از اکثریت اهل سنت است، جهت تکمیل روند تشکیل دولت جدید احترام بگذارند. در مقابل، «مثنی السامرایی»، رهبر ائتلاف «العزم» (دیگر جریان سنی)، نیز کاندیداتوری خود را برای ریاست پارلمان اعلام کرد و مدعی شد که هیچ کاندیدایی بدون توافق تمامی ارکان شورای سیاسی ملی، نماینده این شورا محسوب نمیشود.
منبع: الجزیره