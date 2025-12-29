باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدجعفر موسوی‌زاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی که در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد، گفت: همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی برای دومین سال پیاپی برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، قدردانی از یک حرکت سازمان‌یافته، جهادی و اثرگذار در عرصه تبلیغ فرامرزی است که با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهاد‌های مختلف به نتایج قابل توجهی دست یافته است.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه با توصیف اربعین حسینی به‌عنوان یک پدیده بزرگ تمدنی افزود: راهپیمایی میلیونی اربعین، معادلات فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام را دستخوش تحول کرده و حضور جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در فضایی کاملاً مردمی و بدون بحران‌های امنیتی یا اجتماعی، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این حرکت الهی است.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه بیان کرد: آنچه اربعین را از دیگر تجمعات دینی متمایز می‌کند، نقش‌آفرینی مستقیم مردم عراق در میزبانی از زائران است؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها تنها نقش تسهیل‌گر دارند و بار اصلی این میزبانی بر دوش مواکب و مجموعه‌های مردمی قرار گرفته است.

موسوی‌زاده ادامه داد: در تعاملات انجام‌شده با فعالان مردمی عراق، این نکته روشن شد که پیاده‌روی اربعین از هفته‌های پایانی ماه محرم و از مناطق جنوبی این کشور آغاز می‌شود؛ مسیر‌هایی که پیش از این کمتر در کانون فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته حوزه علمیه قرار داشت.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: پس از انجام بازدید‌های میدانی و بررسی‌های دقیق، ۱۳ مسیر پیاده‌روی در ۱۳ استان عراق شناسایی شد که بخش عمده جغرافیای این کشور را در بر می‌گیرد. در این مسیرها، حدود ۶۰۰ موکب با هماهنگی مجموعه‌های مردمی عراق برای استقرار و فعالیت مبلغان حوزوی پیش‌بینی شد.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: در مجموع، ۶۰۰ مبلغ زبان‌دان به این مناطق اعزام شدند که بیش از ۹۰ درصد آنان تسلط کامل به زبان عربی داشتند و تمرکز اصلی فعالیت‌شان، ارتباط مستقیم با مردم عراق و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فکری و اعتقادی آنان بود.

او ادامه داد: افزون بر این، حدود ۱۰ درصد از مبلغان به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، روسی، اردو و آذری مسلط بودند و مأموریت داشتند با زائران غیرعرب‌زبان در مسیر نجف به کربلا ارتباط برقرار کنند.

موسوی‌زاده بیان کرد: در هر استان، یک مسئول ایرانی و یک مسئول عراقی بر روند فعالیت‌ها نظارت داشتند و ارزیابی‌ها به‌صورت روزانه انجام می‌شد و بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها، بیش از ۷۰ درصد مخاطبان عراقی رضایت کامل خود را از حضور و عملکرد مبلغان اعلام کردند.

او افزود: این میزان رضایت به حدی بود که طی ماه‌های اخیر، برخی مسئولان و مجموعه‌های مردمی عراق با حضور در ایران، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حوزه علمیه و مبلغان اعزامی اعلام کردند.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به شرایط فکری و اعتقادی عراق پس از سقوط رژیم بعث گفت: شکل‌گیری برخی جریان‌های انحرافی و طرح شبهات اعتقادی، به‌ویژه در میان نسل جوان، ضرورت حضور فعال و میدانی مبلغان حوزوی را دوچندان کرده است.

او افزود: مبلغان اعزامی با روحیه جهادی و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم، نقش مؤثری در پاسخ‌گویی به شبهات و صیانت از باور‌های دینی ایفا کردند و در کنار فعالیت‌های تبلیغی، در خدمت‌رسانی به زائران و همکاری با مواکب نیز مشارکت فعال داشتند.

موسوی‌زاده از اجرای یک برنامه رسانه‌ای جدید در اربعین امسال خبر داد و گفت: حدود ۳۰ مبلغ و فعال رسانه‌ای چندزبانه با تولید گزارش‌های میدانی، مصاحبه‌های زنده و محتوای چندرسانه‌ای، پیام اربعین حسینی را به مخاطبان جهانی منتقل کردند.

او افزود: این تولیدات رسانه‌ای به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی، چینی، روسی، اسپانیولی، پرتغالی و مالایی منتشر شد و محور‌هایی همچون خدمات‌رسانی مواکب، نقش بانوان در پشت صحنه اربعین، اسکان و اطعام زائران و جلوه‌های همدلی مردم عراق را پوشش داد.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه همچنین به برگزاری نشست‌های علمی بین‌المللی اربعین اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با فعالیت‌های تبلیغی، نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در کربلای معلی برگزار شد که این برنامه‌ها به‌صورت زنده برای کشور‌های مختلف پخش و با استقبال گسترده‌ای مواجه شد.

اودر تشریح زمان برگزاری همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی افزود: این همایش روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه در شهر قم برگزار می‌شود و در آن از سرگروه‌های تبلیغی، مسئولان ایرانی و عراقی و عموم مبلغان شرکت‌کننده در طرح اربعین تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

موسوی‌زاده در پایان با قدردانی از حمایت‌های کمیته فرهنگی اربعین، قرارگاه تبلیغ بین‌الملل، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و همچنین مرجعیت عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی سیستانی و مجموعه‌های مردمی عراق تأکید کرد: این مسیر تبلیغی با قوت و انسجام بیشتر در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

منبع:حوزه علمیه قم