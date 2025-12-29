معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: طی بارش‌های اخیر، راهداران استان با انجام ۱۴۰۷۴ عملیات برف‌روبی، ۳۴ نقطه ریزش‌برداری در ۷۰ مرتبه و امدادرسانی به ۳۹۰ خودرو گرفتار، مسیر‌ها را باز و ایمن نگه داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - امین قوامی معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نیرو‌های راهداری با حضور مستمر در محور‌های برف‌گیر استان، در سخت‌ترین شرایط جوی هم ایستاده‌اند، اظهار داشت: تعداد ۴۸ نفر نیز اسکان اضطراری شده‌اند و بیش از ۲۲۶۹ تن شن و نمک برای تسهیل تردد و جلوگیری از لغزندگی مسیر‌ها استفاده شده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه و مستمر راهداران است که با وجود سرمای شدید، کولاک و برف سنگین، امنیت تردد رانندگان و باز بودن مسیر‌ها را تضمین می‌کنند.

قوامی همچنین از رانندگان خواست پیش از حرکت وضعیت جوی و راه‌ها را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی کافی همراه داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به برف‌گیر بودن محور‌های استان، حتماً استفاده از زنجیرچرخ و رعایت سرعت مطمئنه توصیه می‌شود.

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای ، برف روبی
