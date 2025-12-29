باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم

تصاویر شگفت آوری از رعد و برق‌های عجیب و متراکم در آسمان غرب هرمزگان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان-  رعد و برق های متراکم و غیر معمول در آسمان غرب هرمزگان، صحنه‌هایی تماشایی و کم سابقه ایجاد کرد که توجه شهروندان و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

 

