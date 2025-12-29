رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u0631\u0639\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0642 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0631\u0627\u06a9\u0645 \u0648 \u063a\u06cc\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646\u060c \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0645 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n