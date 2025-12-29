در تماسی طولانی روسای جمهور آمریکا و روسیه ضمن رد پیشنهاد آتش‌بس موقت اوکراین، بر سر تشکیل کارگروه‌های ویژه برای پایان دادن به جنگ توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی در فلوریدا، در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود درباره مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با مذاکرات صلح اوکراین گفت‌و‌گو کرد.

به گفته اوشاکوف، دو رئیس‌جمهور به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه گفتگویی «دوستانه، خیرخواهانه و کاری» داشتند که طی آن بر تمایل متقابل برای دستیابی به یک حل‌وفصل صلح‌آمیز پایدار در مناقشه اوکراین تاکید کردند. او افزود که پوتین بر لزوم تکیه بر تفاهمات حاصل شده بین دو رئیس‌جمهور در نشست آنکوریج (که اوایل امسال برگزار شد) تاکید کرده است.

بر اساس اظهارات دستیار کرملین، روسای روسیه و آمریکا هر دو موافق بودند که آتش‌بس موقت (آن‌گونه که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش پیشنهاد داده‌اند) «تنها باعث طولانی شدن درگیری و خطر ازسرگیری خصومت‌ها می‌شود.»

اوشاکوف گفت که پوتین با پیشنهاد ترامپ برای ادامه روند حل‌وفصل از طریق تشکیل دو «کارگروه» جهت رسیدگی به مسائل امنیتی و اقتصادی موافقت کرده است. پیش از این نیز ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرده بود که گفتگوی «بسیار سازنده‌ای» با پوتین داشته است. همچنین دو رئیس‌جمهور توافق کردند که پس از دیدار ترامپ با زلنسکی، دوباره با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند.

روز جمعه، زلنسکی به آکسیوس گفته بود که انتظار دارد در طول این گفت‌و‌گو‌ها به توافقی درباره چارچوب صلح دست یابد. بر اساس گزارش‌ها، این طرح روسیه را ملزم می‌کند که پیش از هرگونه توافق نهایی، با آتش‌بس موافقت کند؛ ایده‌ای که مسکو مدت‌هاست آن را رد کرده و معتقد است هر چیزی کوتاه‌تر از یک توافق صلح کامل، به ارتش اوکراین فرصت تجهیز مجدد و بازسازی قوا را می‌دهد.

زلنسکی همچنین اوایل این هفته از پیشنهاد صلح ۲۰ ماده‌ای جدید خود پرده برداشت که مدعی بود با مقامات آمریکایی درباره آن بحث شده است. مسکو این طرح را به عنوان یک پیشنهاد «غیرقابل‌بحث» رد کرد و آن را به کلی متفاوت از طرحی دانست که روسیه و آمریکا درباره آن گفت‌و‌گو کرده‌اند.

روز شنبه، پوتین در دیدار با ژنرال‌های ارشد خود گفت که برخی «افراد باهوش» در غرب، شرایط صلح «مناسبی» را به کی‌یف پیشنهاد داده‌اند که شامل «ضمانت‌های امنیتی چارچوبی خوب»، طرحی برای بازسازی اقتصادی و نقشه‌راهی برای احیای روابط با روسیه است. با این حال، او گفت که کی‌یف علیرغم این شرایط خوب، هنوز برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز عجله‌ای ندارد. پوتین هشدار داد که اگر مقامات اوکراینی از راهکار مسالمت‌آمیز دوری کنند، روسیه به اهداف خود در میدان نبرد دست خواهد یافت.

منبع: آر تی

