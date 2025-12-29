مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان از افتتاح دو مدرسه ۳ کلاسه دخترانه در روستا‌های الله‌آباد و تنگ‌سرحه شهرستان لاشار با مشارکت خیرین نیک‌اندیش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ میثم لک‌زایی در تشریح این خبر اظهار داشت: مدرسه ۳ کلاسه دخترانه خیّرساز روستای الله‌آباد شهرستان لاشار با مشارکت خیر نیک‌اندیش آقای صدری با زیر بنای ۱۴۴ مترمربع و اعتبار ۲ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسید که اجرای این پروژه گامی مهم در توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.

وی همچنین از افتتاح مدرسه ۳ کلاسه دخترانه خیّرساز روستای تنگ‌سرحه در شهرستان لاشار خبر داد و بیان کرد: این پروژه با همت خیرین ارجمند سرکار خانم فرزانه و سرکار خانم فریبا مهدیون و با زیر بنای ۱۵۴ مترمربع و اعتبار ۲ میلیارد تومان احداث شده است.

لک‌زایی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این دو پروژه موجی از امید و انگیزه را در میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان این مناطق به همراه داشته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم تأکید کرد: امروز گسترش زیرساخت‌های آموزشی تنها با اتکا به ظرفیت‌های دولتی ممکن نیست و حضور خیرین، نهاد‌های مردمی و مشارکت آگاهانه جامعه نقشی تعیین‌کننده در تسریع روند مدرسه‌سازی دارد.

وی در پایان افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی حرکتی جمعی و ماندگار است که هدف آن فراهم‌کردن دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه فرزندان این سرزمین به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار است، مسیری که بدون همراهی مردم، خیرین و دستگاه‌های مسئول تحقق نخواهد یافت.

منبع:نوسازی و تجهیز مدارس استان 

