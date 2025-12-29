مدیرکل دامپزشکی استان اعلام کرد: امسال بیش از ۱۲۱ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۶۴ کیلوگرم نهاده دامی از جمله ذرت تراریخته و جو دامی به استان از طریق مبادلات مرزی وارد شده است که این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای پشتیبانی از تولید دام و طیور و با نظارت دقیق دامپزشکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ غلامرضا سرگزی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های دامی برای تثبیت بازار، توسعه تولیدات دامی و ارتقای بهره‌وری اظهار داشت: نظارت تخصصی دامپزشکی بر ورود، انبارش، حمل و توزیع نهاده‌های دامی، از جمله نمونه‌برداری‌های بهداشتی، بررسی اسناد و کنترل کیفیت ذرت و جو وارداتی و داخلی، به‌منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی، بیماری‌های قابل انتقال و خطرات بهداشتی انجام می‌شود تا سلامت دام‌ها و تولیدات دامی تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: سیاست‌های کلان کشور در تامین نهاده‌های دامی با استفاده از سامانه‌های نظارتی و تسهیل ترخیص کالا‌ها از بنادر، نقش مؤثری در کاهش عطش بازار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان دارد. 

سرگزی با تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی در کلیه مراحل نگهداری و توزیع گفت: دامپزشکی استان با بهره‌گیری از کارشناسان فنی در مراکز کنترل و آزمایشگاه‌های تخصصی، نظارت بر نهاده‌های دامی را یک اولویت راهبردی می‌داند تا سلامت دام‌ها حفظ و امنیت غذایی جامعه تأمین شود.

تامین، کنترل و توزیع نهاده‌های دامی از جمله برنامه‌های کلیدی برای پشتیبانی از صنعت دامپروری کشور به شمار می‌رود و دامپزشکی نیز در کنار دیگر نهادها، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سلامت این منابع غذایی برای دام‌ها دارد؛ موضوعی که بهبود وضعیت تولید گوشت، شیر و فرآورده‌های دامی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: دامپزشکی استان 

برچسب ها: نهاده دامی ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
وجود بیش از ۶ میلیون واحد دامی در خوزستان
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:
گرانی‌ نهاده‌ها سبب افزایش بیماری‌های دام و طیور می‌شود
تداوم واردات نهاده‌های دامی از طریق بندر شهیدبهشتی چابهار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود بیش از ۱۲۱ میلیون کیلوگرم نهاده دامی در استان با نظارت دامپزشکی
رشد ۱۱۲ درصدی حمل کالای اساسی توسط ناوگان باری جنوب سیستان و بلوچستان
افتتاح ۲ مدرسه خیّرساز در شهرستان لاشار به همت اداره‌کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
افتتاح ۲ مدرسه خیّرساز در شهرستان لاشار به همت اداره‌کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان
رشد ۱۱۲ درصدی حمل کالای اساسی توسط ناوگان باری جنوب سیستان و بلوچستان
ورود بیش از ۱۲۱ میلیون کیلوگرم نهاده دامی در استان با نظارت دامپزشکی