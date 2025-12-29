ورود بیش از ۱۲۱ میلیون کیلوگرم نهاده دامی در استان با نظارت دامپزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا سرگزی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های دامی برای تثبیت بازار، توسعه تولیدات دامی و ارتقای بهره‌وری اظهار داشت: نظارت تخصصی دامپزشکی بر ورود، انبارش، حمل و توزیع نهاده‌های دامی، از جمله نمونه‌برداری‌های بهداشتی، بررسی اسناد و کنترل کیفیت ذرت و جو وارداتی و داخلی، به‌منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی، بیماری‌های قابل انتقال و خطرات بهداشتی انجام می‌شود تا سلامت دام‌ها و تولیدات دامی تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: سیاست‌های کلان کشور در تامین نهاده‌های دامی با استفاده از سامانه‌های نظارتی و تسهیل ترخیص کالا‌ها از بنادر، نقش مؤثری در کاهش عطش بازار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان دارد.

سرگزی با تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی در کلیه مراحل نگهداری و توزیع گفت: دامپزشکی استان با بهره‌گیری از کارشناسان فنی در مراکز کنترل و آزمایشگاه‌های تخصصی، نظارت بر نهاده‌های دامی را یک اولویت راهبردی می‌داند تا سلامت دام‌ها حفظ و امنیت غذایی جامعه تأمین شود.

تامین، کنترل و توزیع نهاده‌های دامی از جمله برنامه‌های کلیدی برای پشتیبانی از صنعت دامپروری کشور به شمار می‌رود و دامپزشکی نیز در کنار دیگر نهادها، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سلامت این منابع غذایی برای دام‌ها دارد؛ موضوعی که بهبود وضعیت تولید گوشت، شیر و فرآورده‌های دامی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: دامپزشکی استان