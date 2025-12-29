مسئول نمایندگی خودرو سازی در قائمشهر ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برای دریافت اضافه بها جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد جواد موحدیان رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهرگفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی قائمشهر به پرونده دریافت اضافه بها بابت خدمات گارانتی یک خودرو رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به دفاعیات متهم تخلف انتسابی را محرز و مسئول نمایندگی را علاوه بر پرداخت ۶۰۸ میلیون ریال بابت جبران خسارت شاکی به پرداخت ۲ میلیارد ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

موحدیان گفت: با گزارش بازرسان صنعت، معدن و تجارت پیرامون دریافت اضافه بها بابت خدمات نمایندگی خودرو پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.