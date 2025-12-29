باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «یدیعوت آحرونوت» به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که «نزدیکان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از اینکه اسرائیل در مسیر ادامه اجرای توافق غزه مانعتراشی میکند، ناراضی هستند.»
این روزنامه خاطرنشان کرد که انتقال به مرحله دوم توافق غزه، برجستهترین موضوع مورد اختلاف میان آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم تروریستی امروز در آمریکا با ترامپ دیدار میکند تا در مورد آینده توافق آتشبس در نوار غزه گفتوگو کند؛ توافقی که به نظر میرسد انتقال به مرحله دوم آن بلاتکلیف مانده است.
در این سفر که پنجمین سفر نتانیاهو به آمریکا در سال جاری میلادی است، انتظار میرود دو طرف درباره طیف گستردهای از مسائل منطقهای از جمله ایران، گفتوگوها پیرامون توافق امنیتی بین رژیم تروریستی اسرائیل و سوریه، آتشبس در لبنان و مراحل بعدی توافق غزه بحث و تبادل نظر کنند.
شایان ذکر است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند کارشکنیهای فنی نتانیاهو، ریشه در ترس او از وزرایش مانند بنگویر و اسموتریچ، وزرای امنیت داخلی و دارایی دارد. آنها تهدید کردهاند که در صورت توقف کامل جنگ، کابینه نتانیاهو را ساقط میکنند.
در همین راستا گزارشهای اخیر نشان میدهد که حتی نزدیکان ترامپ که متحد سنتی رژمی تروریستی اسرائیل هستند از این وضعیت کلافه شدهاند. آنها معتقدند تلآویو با قرار دادن موانع، فرصت طلایی برای یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ را از دولت آمریکا میگیرد.
منبع: النشره