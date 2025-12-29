جانشین انتظامی مازندران از کشف ۲۴ دستگاه تجهیزات فنی و متعلقات بیت کویین به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان گلوگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده غیر مجاز از جریان برق با بهره برداری از دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستان گلوگاه، موضوع را با انجام اقدامات پلیسی در دستور کار خود قرار دادند.

او با اشاره به شناسایی یک مزرعه ایی که در آن از دستگاه استخراج ارز دیجیتال به صورت قاچاق استفاده می‌شد، افزود: ماموران موفق شدند در این عملیات، ۲۴ دستگاه بیت کویین و مقادیری وسایل و متعلقات ویژه راه اندازی دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان مازندران در ادامه گفت: ماموران انتظامی در این اقدام یک قاچاقچی را دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ کلاگر ارزش تجهیزات کشف شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این زمینه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.