منابع آگاه به یک شبکه آمریکایی از تنش و اضطراب شدید زلنسکی در جریان چهارمین دیدارش با ترامپ خبر دادند.

یک منبع آگاه به شبکه «فاکس نیوز» خبر داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین معمولا پیش از گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دچار تنش و اضطراب شدیدی میشود.
این منبع تاکید کرد که سفر روز گذشته زلنسکی به اقامتگاه ترامپ در «مار-آ-لاگو» نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به گفته او، رئیسجمهور اوکراین زمان زیادی را صرف آمادهسازی برای این دیدارها میکند و بهطور عمیق بر روی پروندهها و یادداشتهایی که بخش همکاریهای بینالمللی و وزارت خارجه اوکراین برای او تهیه کردهاند، تمرکز میکند.
این دیدار که در مار-آ-لاگو در ایالت فلوریدا برگزار شد، چهارمین ملاقات ترامپ و زلنسکی و اولین دیدار آنها در این ایالت بود.
ترامپ پیش از استقبال از زلنسکی، فاش کرده بود که تماس تلفنی «بسیار خوب و بسیار سازندهای» با ولادیمیر پوتین داشته است؛ موضوعی که گمانهزنیهایی را درباره تاثیر موضع روسیه بر فضای مذاکرات با طرف اوکراینی برانگیخته است. پس از این گفتوگوهای دوجانبه، دو طرف در یک تماس تلفنی مشترک با تعدادی از سران اروپایی شرکت کردند تا تحولات منطقهای را بررسی کنند.
لازم به ذکر است که دیدارهای قبلی ترامپ و زلنسکی با موقعیتهای دشواری برای طرف اوکراینی همراه بوده است. دیدار اول با درخواست خروج هیات اوکراینی پس از «ناسپاس» خواندن آنها پایان یافت. در دیدار دوم پس از تحقیر زلنسکی، توسط جی دی ونس، معاون ترامپ به دلیل رسمی نبودن، او برای اولین بار تلاش کرد با کت و شلوار رسمی ظاهر شود.
و در دیدار سوم که در ماه اکتبر در کاخ سفید برگزار شد، ترامپ برای صدور بیانیه مشترک بشدت مخالفت کرد و زلنسکی مجبور شد در پشت نردههای کاخ سفید با خبرنگاران گفتوگو کند.
