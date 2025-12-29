منابع آگاه به یک شبکه آمریکایی از تنش و اضطراب شدید زلنسکی در جریان چهارمین دیدارش با ترامپ خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه به شبکه «فاکس نیوز» خبر داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین معمولا پیش از گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دچار تنش و اضطراب شدیدی می‌شود.

این منبع تاکید کرد که سفر روز گذشته زلنسکی به اقامتگاه ترامپ در «مار-آ-لاگو» نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به گفته او، رئیس‌جمهور اوکراین زمان زیادی را صرف آماده‌سازی برای این دیدار‌ها می‌کند و به‌طور عمیق بر روی پرونده‌ها و یادداشت‌هایی که بخش همکاری‌های بین‌المللی و وزارت خارجه اوکراین برای او تهیه کرده‌اند، تمرکز می‌کند.

این دیدار که در مار-آ-لاگو در ایالت فلوریدا برگزار شد، چهارمین ملاقات ترامپ و زلنسکی و اولین دیدار آنها در این ایالت بود.

ترامپ پیش از استقبال از زلنسکی، فاش کرده بود که تماس تلفنی «بسیار خوب و بسیار سازنده‌ای» با ولادیمیر پوتین داشته است؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌هایی را درباره تاثیر موضع روسیه بر فضای مذاکرات با طرف اوکراینی برانگیخته است. پس از این گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، دو طرف در یک تماس تلفنی مشترک با تعدادی از سران اروپایی شرکت کردند تا تحولات منطقه‌ای را بررسی کنند.

لازم به ذکر است که دیدار‌های قبلی ترامپ و زلنسکی با موقعیت‌های دشواری برای طرف اوکراینی همراه بوده است. دیدار اول با درخواست خروج هیات اوکراینی پس از «ناسپاس» خواندن آنها پایان یافت. در دیدار دوم پس از تحقیر زلنسکی، توسط جی دی ونس، معاون ترامپ به دلیل رسمی نبودن، او برای اولین بار تلاش کرد با کت و شلوار رسمی ظاهر شود.

و در  دیدار سوم که در ماه اکتبر در کاخ سفید برگزار شد، ترامپ برای صدور بیانیه مشترک بشدت مخالفت کرد و زلنسکی مجبور شد در پشت نرده‌های کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌و‌گو کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
شکاف ۵ درصدی در مذاکرات اوکراین؛ ترامپ از تضمین امنیتی فرار کرد
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشمان ایران در مدار لئو
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آخرین اخبار
انفجار مشکوک در پایتخت سوریه
فشار زیاد و اضطراب شدید زلنسکی پیش از دیدار‌ با ترامپ
پوتین بار دیگر از نظر دیپلماتیک از زلنسکی پیشی گرفت
انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، برجسته‌ترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل
هشدار گازپروم درباره تخلیه زودهنگام مخازن گاز اروپا
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
شکاف ۵ درصدی در مذاکرات اوکراین؛ ترامپ از تضمین امنیتی فرار کرد
چشمان ایران در مدار لئو
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
اولین جلسه پارلمان عراق همزمان با رقابت داغ بر سر ریاست
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
ترامپ: ضرب‌الاجلی برای صلح در اوکراین ندارم
زلنسکی و ترامپ دیدار کردند
کرملین: آتش‌بس موقت در اوکراین فقط جنگ را طولانی‌تر می‌کند
ترامپ از گفتگوی تلفنی «بسیار سازنده» با پوتین خبر داد
موج فرار صهیونیست‌ها به شرکت‌های فناوری رسید
طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی برای صلح شامل چه مواردی است؟
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد