مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۱۰۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ از ابتدای امسال تا پایان آبان برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸ درصد کاهش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۶۷ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۴، رامسر، تنکابن و چالوس هر کدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

۱۶۳ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ پارسال برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

