شنیده شدن صدای انفجاری مهیب و مشکوک در منطقه راهبردی المزه دمشق موجی از ابهام و نگرانی را ایجاد کرده است.

رسانه‌های رسمی سوریه امروز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجاری مشکوک در اطراف منطقه المزه دمشق خبر دادند.

صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که علت این انفجار تا این لحظه نامشخص است؛ اما برخی رسانه‌های دیگر با اشاره به گمانه‌زنی‌های اولیه، احتمال می‌دهند این صدا ناشی از تمرینات نظامی بوده باشد. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی مخابره نشده است.

در همین حال، منابع محلی روز جمعه گزارش دادند که انفجاری در داخل مسجدی در محله «وادی الذهب» شهر حمص رخ داده است. به گفته این منابع، این انفجار که مسجد «امام علی بن ابی‌طالب (ع)» را هدف قرار داد، هنگام اقامه نماز جمعه به‌وقوع پیوست و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

بر اساس اطلاعات اولیه، یک عامل انتحاری با کمربند انفجاری خود را در داخل مسجد منفجر کرده است، هرچند مقامات رسمی هنوز انتحاری بودن حمله یا انفجار بمب‌های کارگذاری‌شده را به طور قطعی تایید نکرده‌اند.

