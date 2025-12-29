به گفته معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان، در حال حاضر تمام محورهای استان باز است و تردد در چند محور اصلی استانی با زنجیر چرخ ممکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: با توجه به نمک پاشی، برفروبی و لغزندگی جاده‌ها در حال حاضر تردد خودرو‌ها در برخی از محور‌های استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

رامین محمودی اظهار کرد: در حال حاضر تمام محور‌های استان باز است، اما تردد در محور‌های دیواندره - سقز، سقز - بانه، مریوان - سقز و سقز - تکاب با توجه به افت شدید دمای هوا و لغزندگی جاده‌ها پس از نمک پاشی با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان پس از بارش شدید برف و کولاک، افزود: هم اکنون راه ارتباطی تمام روستا‌های شهرستان بانه و بخش عمده‌ای از راه‌های روستایی شهرستان‌های سقز، سروآباد و دیواندره بسته است و راهداران کار بازگشایی این راه‌ها را شروع کرده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان یادآور شد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگی‌ها از عصر امروز و همچنین لغزندگی جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود حتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

