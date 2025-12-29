باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی در دیداری صمیمانه، میزبان مسعود روشنپژوه، مجری نامآشنا، خاطرهساز و محبوب تلویزیون شد. حسین قرایی در این دیدار با اشاره به سالها فعالیت مسعود روشنپژوه در عرصه اجرا، از خدمات حرفهای و نقش ماندگار او در شکلگیری برنامههای پرمخاطب تلویزیون، بهویژه در حوزه مسابقات و برنامههای سرگرمیمحور حوزه کودک و نوجوان قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اهمیت مسابقات تلویزیونی در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحکیم پیوند میان رسانه ملی و خانوادهها، اظهار کرد: مجریانی که با صداقت، صمیمیت و شناخت درست از مخاطب در قاب تلویزیون حضور یافتهاند، سهمی جدی در خاطرهسازی جمعی و تقویت اعتماد عمومی به رسانه دارند.
در بخش دیگری از این دیدار، مسعود روشنپژوه با مرور مسیر حرفهای خود، از تجربه سالهای حضورش در تلویزیون، ارتباط نزدیک با مردم در برنامههای میدانی و مسابقهمحور و خاطرات شکلگیری و اجرای برنامههای پرطرفدار سخن گفت و بر ضرورت حفظ اصالت، مردممحوری و احترام به مخاطب در اجرای برنامههای تلویزیونی تأکید کرد.
نام مسعود روشنپژوه برای بسیاری از خانوادههای ایرانی و کودکان و نوجوانان دیروز، یادآور مسابقه خاطرهانگیز «محله» و شیرینکاریهای کودکان در محلههای مختلف ایران، همراه با شمارش اعداد پرهیجان اوست: «یک و یک و یک، دو و دو و…»
این مجری، تهیهکننده و کارگردان تلویزیون، متولد مهرماه ۱۳۴۳ است و در طول سالها فعالیت در رسانه ملی، حدود ۱۴ هزار مسابقه را در قالب برنامههایی چون «محله»، «ببین و بگو» و... اجرا کرده است.
این دیدار، فرصتی برای قدردانی از سالها تلاش بیوقفه این مجری باسابقه و یادآوری نقش مؤثر مجریان حرفهای در خلق خاطرات مشترک تلویزیونی برای چند نسل از مخاطبان بود.