طنین صدای موذن روشن دل در کوچه های فارسان + فیلم

صدای اذان موذن نابینای فارس بیش از ۶۰ سال است که مردم این شهرستان را به مسجد جامع فرا می‌خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدای اذان موذن نابینای شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری سال‌های بسیاری است که مردم را به مسجد جامع این شهر می‌کشاند.

صدای اذان آقای اسدی بیش از ۶۰ سال است که به گوش اهالی مردم این شهرستان آشنا است.

 

