رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس، گفت: بخش قابل‌توجهی از سوانح رانندگی به دلیل بی‌توجهی رانندگان به سرویس دوره‌ای و مشکلات ناگهانی خودرو رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس، با تشریح نقش نقص فنی خودرو در بروز تصادفات، گفت: هرگونه ایراد در سیستم ظاهری، فنی یا عملکردی خودرو که ایمنی آن را مختل کند، نقص فنی محسوب می‌شود و در فصول سرد این نقص‌ها می‌توانند بسیار خطرساز باشند.

او با اشاره به انواع نقص‌های فنی خودرو توضیح داد: نقص‌های فنی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست نقص فنی مستمر که به‌دلیل فرسودگی قطعات و نبود سرویس دوره‌ای منظم ایجاد می‌شود. این نوع نقص‌ها معمولاً ناشی از بی‌توجهی راننده به وضعیت خودرو است؛ مانند ساییدگی لاستیک، خرابی لنت ترمز یا ضعف سیستم روشنایی.

سرهنگ جوانبخت افزود: نوع دوم، نقص فنی حادث است که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد؛ مانند ترکیدگی لاستیک یا خرابی ناگهانی سیستم برق خودرو. این موارد معمولاً خارج از کنترل راننده‌اند، اما در تصادفات نقش جدی دارند.

به گفته وی: انجام بازدید‌های دوره‌ای و دریافت معاینه فنی معتبر یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این حوادث است. در مراکز معاینه فنی، علاوه بر بررسی وضعیت ظاهری خودرو مانند شیشه‌ها، آینه‌ها و برف‌پاک‌کن، بخش‌های آلاینده و سیستم‌های حساس‌تر مانند ترمز نیز به‌طور دقیق کنترل می‌شود. خودرو‌ها پس از چهار سال از تاریخ تولید، باید سالانه برای دریافت معاینه فنی مراجعه کنند.

رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط با اشاره به نمونه‌هایی از تصادفات ناشی از نقص فنی گفت: در یکی از حوادث بزرگراه دماوند، موتورسیکلتی که فاقد چراغ بود توسط راننده خودرو دیده نشد و این نقص روشنایی منجر به تصادف فوتی شد. در حادثه‌ای دیگر در خیابان سیمون بولیوار، خرابی ترمز دستی یک کامیونت پخش دارو باعث شد خودرو در سراشیبی از کنترل خارج شود و با ۱۷ وسیله نقلیه برخورد کند.

او درباره اقدامات پلیس در برخورد با خودرو‌های دارای نقص فنی توضیح داد: در صورت مشاهده نقص فنی، چهار اقدام انجام می‌شود: ابطال معاینه فنی، جریمه نقدی، توقیف خودرو و در صورت وقوع تصادف، معرفی راننده به مرجع قضایی به دلیل بی‌مسئولیتی.

سرهنگ جوانبخت همچنین به آمار برخورد با خودرو‌های آلاینده در پاییز امسال اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ هزار فقره اعمال قانون برای خودرو‌های دودزا و حدود ۲۹۰۰ مورد ابطال معاینه فنی ثبت شده است.

او در پایان با تأکید بر اهمیت وضعیت لاستیک‌ها در نیمه دوم سال گفت: در فصل سرد، کاهش اصطکاک بین لاستیک و آسفالت باعث می‌شود خودرو برای توقف به مسافت بیشتری نیاز داشته باشد؛ بنابراین رانندگان باید به‌طور ویژه به بررسی عاج لاستیک در نیمه دوم  سال توجه کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

