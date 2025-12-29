به گفته مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سقز، بارش سنگین برف و کولاک در شهرستان سقز موجب شکستگی ۶۰ تیر برق و سقوط چندین ترانس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-عبداللهی ابراهیمی اعلام کرد: در پی این حادثه، برق حدود ۶۰ روستا قطع شد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران تشکیل و اکیپ‌های عملیاتی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

 وی افزود: سیمبانان با وجود سرمای شدید، لغزندگی زمین و مسدود بودن مسیر‌های روستایی، شبانه‌روز در حال تلاش برای بازسازی شبکه هستند.

ابراهیمی گفت: نیرو‌های کمکی از شهر‌های دیگر استان نیز به سقز اعزام شده‌اند تا روند ترمیم خطوط فشار قوی و نصب تیر‌های جدید سرعت بیشتری بگیرد.

  مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سقز تایید کرد : با وجود شرایط دشوار جوی و خطر سقوط تیرها، سیمبانان با ایثار و تعهد کاری در حال انجام وظیفه‌اند تا برق روستا‌های خاموش‌شده هرچه سریع‌تر وصل شود.

برچسب ها: کردستان ، قطعی برق ، شرکت برق
خبرهای مرتبط
کشف و ضبط ۱۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردستان
ایجاد ۵۵ درصد نیروگاه‌های خورشید استان توسط کمیته امداد
عدالت در توزیع برق و اعمال خاموشی‌ها رعایت شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انجام مأموریت ۳ ساعته اورژانس ۱۱۵ کردستان برای انتقال ایمن مادر باردار در شرایط برفی
شکستگی ۶۰ تیر برق به علت بارش سنگین برف در سقز
تمامی محورهای اصلی استان باز است
کمک‌های مردمی، ظرفیتی ارزشمند برای تحقق توسعه عدالت آموزشی است
استفاده چندمنظوره از زیرساخت‌های ارتباطی، الزام توسعه شهری در کردستان
آخرین اخبار
کمک‌های مردمی، ظرفیتی ارزشمند برای تحقق توسعه عدالت آموزشی است
شکستگی ۶۰ تیر برق به علت بارش سنگین برف در سقز
تمامی محورهای اصلی استان باز است
استفاده چندمنظوره از زیرساخت‌های ارتباطی، الزام توسعه شهری در کردستان
انجام مأموریت ۳ ساعته اورژانس ۱۱۵ کردستان برای انتقال ایمن مادر باردار در شرایط برفی