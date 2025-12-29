به گفته مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سقز، بارش سنگین برف و کولاک در شهرستان سقز موجب شکستگی ۶۰ تیر برق و سقوط چندین ترانس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-عبداللهی ابراهیمی اعلام کرد: در پی این حادثه، برق حدود ۶۰ روستا قطع شد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران تشکیل و اکیپ‌های عملیاتی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: سیمبانان با وجود سرمای شدید، لغزندگی زمین و مسدود بودن مسیر‌های روستایی، شبانه‌روز در حال تلاش برای بازسازی شبکه هستند.

ابراهیمی گفت: نیرو‌های کمکی از شهر‌های دیگر استان نیز به سقز اعزام شده‌اند تا روند ترمیم خطوط فشار قوی و نصب تیر‌های جدید سرعت بیشتری بگیرد.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سقز تایید کرد : با وجود شرایط دشوار جوی و خطر سقوط تیرها، سیمبانان با ایثار و تعهد کاری در حال انجام وظیفه‌اند تا برق روستا‌های خاموش‌شده هرچه سریع‌تر وصل شود.