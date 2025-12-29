باشگاه خبرنگاران جوان - بیشتر ما فکر می‌کنیم که کم آبی بدن مختص تابستان است به ویژه در ساعات بعد از ظهر که گرما به اوج می‌رسد و بعد از ساعت‌های طولانی بیرون از منزل توان بدن ما به انتها می‌رسد. اما نظر پزشکان اغلب عکس این است به باور آن‌ها زمستان بی‌سروصدا بدن را خشک می‌کند و بسیاری متوجه آن نمی‌شوند. اما چرا؟

هوای سرد رطوبت را از پوست و ریه‌ها می‌کشد، با این حال در این فصل به طور غریزی نوشیدن آب کاهش می‌یابد. این عدم تطابق همان چیزی است که کم آبی بدن در زمستان را به طرز شگفت‌آوری زیاد می‌کند.

هوای زمستان رطوبت بسیار کمی دارد. هر نفسی که می‌کشید، هوای گرم و مرطوب را به بیرون می‌فرستد و هوای سرد و خشک را به داخل می‌آورد. حتی اگر احساس تشنگی نکنید، به سادگی با نفس کشیدن آب از دست می‌دهید. این واقعیت را هم اضافه کنید که عرق در هوای سرد به سرعت تبخیر می‌شود. البته این فرضیه اشتباه وجود دارد که در به زمستان مایعات زیادی از دست نمی‌دهید.

عوامل کم آبی بدن در زمستان

عواملی که در کم آبی بدن در زمستان نقش دارند عبارتند از: رطوبت پایین، بدن رطوبت را از طریق پوست و ریه‌ها جذب می‌کند، کاهش سیگنال‌های تشنگی و نیاز به آب، شما را به نوشیدن کمتر ترغیب می‌کند، تبخیر سریع عرق، میزان مایعات از دست رفته را پنهان می‌کند، افزایش ادرار در هوای سرد (یک واکنش معمول به نام دیورز سرد). در مجموع، شما به طور پیوسته و بدون هیچ یک از نشانه‌های معمول که به شما یادآوری می‌کنند آب بنوشید، آب از دست می‌دهید.

چرا نوشیدنی‌های گرم همیشه مفید نیستند؟

عادت‌های زمستانی نیز در کم آبی بدن نقش دارند. افراد به طور طبیعی آب ساده را با فنجان‌های بی‌پایان چای، قهوه یا کاکائو جایگزین می‌کنند. این نوشیدنی‌ها احساس خوبی به افراد می‌دهند، اما می‌توانند بدن را وادار به از دست دادن کمی بیشتر از حد انتظار مایعات کنند. کم آبی بدن طی یک یا دو هفته، با یک تغییر کوچک به صورت خستگی، سردرد یا سنگینی کسل‌کننده‌ای خود را نشان می‌دهد در این زمان مردم به اشتباه اغلب آب و هوا را مقصر می‌دانند.

علائم کم آبی

اگر علائمی نظیر خشکی لب‌ها، احساس سفتی روی صورت، کندی در حرکت در ساعات بعدازظهر و سرگیجه خفیف دارید، کم‌آبی بدن ممکن است مقصر خاموش باشد.

پوست اولین متضرر خشکی زمستانی

پوست در طول زمستان مستقیما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بادهای سرد در فضای باز و بخاری‌های داخل خانه، چربی طبیعی پوست را از بین می‌برند و لایه بیرونی را شکننده‌تر می‌کنند. وقتی رطوبت داخلی کم باشد، این خشکی سریع‌تر ایجاد می‌شود و تسکین آن دشوارتر می‌شود. عوارض رایج زمستانی مرتبط با کم‌آبی بدن عبارتند از: پوسته پوسته شدن اطراف بینی و دهان، ترک خوردن پاشنه پا، خارش بازوها یا ساق پا، عود اگزما. کرم‌های موضعی به درمان خشکی پوست کمک می‌کنند، اما وقتی با آبرسانی مداوم همراه شوند، بسیار بهتر عمل می‌کنند.

چه کسانی باید بیشتر مراقب باشند؟

گروه‌های خاصی از افراد زودتر از دیگران دچار کم‌آبی می‌شوند: افراد مبتلا به مشکلات کلیوی یا دیابت، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی، زیرا کم‌آبی مخاط را غلیظ می‌کند، افراد مسن‌تر، که اغلب کمتراحساس تشنگی می‌کنند، کودکان خردسال، که غرق در بازی می‌شوند و فراموش می‌کنند آب بنوشند، این گروه‌ها ممکن است قبل از بروز هرگونه علائم واضح، دچار کم‌آبی خفیف شده باشند.

چگونه بدون نوشیدن آب زیاد، آب بدن را حفظ کنیم

مصرف آب در زمستان تابع قاعده خاصی نیست. اما نوشیدن فقط در هنگام تشنگی کافی نیست. یک رویکرد ملایم‌تر و عملی‌تر بهتر عمل می‌کند. این عادت‌های ساده را امتحان کنید: یک فلاسک گرم در نزدیکی خود نگه دارید و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.اگر آب ساده برایتان ناخوشایند است، یک تکه زنجبیل، لیمو یا دارچین اضافه کنید. هر نوشیدنی گرم را با چند جرعه آب همراه کنید. آب‌رسانی بدن می‌تواند از طریق غذاها نیز انجام شود. میوه‌های زمستانی مانند پرتقال، گلابی، سیب و لیمو شیرین حاوی آب طبیعی هستند. سوپ‌های رقیق، دال عدس رقیق، آبگوشت، آب نارگیل، دوغ و چای‌های گیاهی ملایم نیز به حفظ تعادل کمک می‌کنند.

عادت کوچکی که زمستان شما را تغییر می‌دهد

توجه به علائم اولیه کم‌آبی بدن می‌تواند شما را از خستگی، مشکلات پوستی و ضعف سیستم ایمنی نجات دهد. چیزی به سادگی نوشیدن آب بیشتر می‌تواند باعث شود روزهایتان سبک‌تر و پوستتان آرام‌تر شود. وقتی دما کاهش می‌یابد، به بدنتان بیشتر از آب و هوا اعتماد کنید. اغلب به هیدراتاسیون بسیار بیشتر از آنچه انتظار دارید نیاز دارد.

منبع: همشهری آنلاین