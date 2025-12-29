فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند سرقت بعنف محموله دو تن برنج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی‌فر، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در اواخر آبان ماه امسال پرونده‌ای با موضوع سرقت بعنف محموله دو تن برنج به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان به شکایت یکی از شهروندان از کلانتری ۱۶۹ مشیریه به این پایگاه واصل شد.

وی افزود: شاکی در تحقیقات اولیه اعلام داشت قصد فروش دو تن برنج را از طریق برنامه «دیوار» داشته که فردی ناشناس با معرفی خود به نام «مراد» با وی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد، در زمان تحویل بار با ارسال رسید‌های جعلی واریز وجه، راننده و خودرو را به محل خلوتی در محدوده مشیریه هدایت کرده است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در محل، دو نفر جوان مسلح به چاقو و قمه با تهدید و توسل به زور، محموله برنج را از خودروی شاکی تخلیه و به یک دستگاه خودروی نیسان دیگر منتقل کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ موسوی‌فر تصریح کرد: با توجه به ایجاد احساس ناامنی، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با سرقت‌های زورگیری قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی دوربین‌های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی مسیر انتقال بار و هویت عوامل اصلی شدند.

وی افزود: در ادامه، یکی از سارقان به هویت صابر که فردی سابقه‌دار بود، شناسایی و مشخص شد به همراه فرد دیگری به نام رحیم در روز سرقت در محدوده مشیریه حضور داشته‌اند. همچنین هویت فرد سوم که نقش طراح اصلی و جاعل رسید‌های بانکی را برعهده داشت، با نام نوید ساکن کرج شناسایی شد.

این مقام انتظامی گفت: با اخذ نیابت قضایی از شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، سه تیم عملیاتی مجرب در قالب یک عملیات منسجم و همزمان به مخفیگاه‌های متهمان در کرج اعزام شدند و صابر در مهرشهر کرج دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل سکونت یکی از متهمان، حدود دو تن برنج مسروقه کشف و پرونده پس از تکمیل مراحل قانونی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. متهم اصلی در بازجویی‌های اولیه به سرقت و کلاهبرداری بیش از پنج تن برنج از کشاورزان اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی‌فر در پایان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۰ نفر از شکات برای شناسایی متهم دعوت شده‌اند و تحقیقات جهت شناسایی سایر همدستان، کشف اموال مسروقه و استرداد اموال مالباختگان همچنان ادامه دارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: سرقت مسلحانه ، برنج ، پلیس آگاهی تهران بزرگ
خبرهای مرتبط
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
هشدار جدی به خانواده‌ها درباره اعتماد در فضای مجازی
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مصوبه سران قوا برای ابقاء رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
وضعیت ترافیک در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آخرین اخبار
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌: حق‌آبه تالاب بندعلیخان ورامین باید احیا شود
خودرو‌های مردود شده در سامانه سیمفا چند روز فرصت برای رفع عیوب و دریافت گواهی معاینه فنی دارند؟
جذب ۸۰۰ نیرو و حمایت جدی از محیط‌بانان در دستور کار سازمان محیط زیست
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد