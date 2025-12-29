عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد جذب موسی جنپو گفت: ما با درخواست ساپینتو این بازیکن را جذب کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - علی نظری جویباری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و مدیر عامل پیشین این تیم در مورد جذب موسی جنپو گفت: من قبلا هم گفتم با نظر سرمربی تیم بازیکن گرفته‌ایم به جز ۳ مورد که قبل از آمدن سرمربی با نطر کارشناسان جذب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: استقلال بازی را به تیم گل گهر باخت و در این مواقع شما رسانه‌ها از مدیران پاسخ می‌خواهید، اما در روز‌های پیروزی کسی سراغ مدیران نمی‌آید و برخی از دوستان نیز قصد دارند به استقلال ضربه بزنند و عنوان مثال فردی می‌خواست روابط عمومی باشگاه بشود و ما رزومه او را بررسی کردیم پرسپولیسی بود و او انتخاب نشد، اما همین فرد دنبال حاشیه سازی برای استقلال است.

جویباری ادامه داد: در مورد اینکه چرا ورزشگاه مشهد میزبانی دیدار استقلال و گل گهر را بر عهده نگرفت آقای تاجرنیا باید توضیح بدهند، اما باشگاه استقلال در این زمینه مقصر نیست ما قول بازی در ورزشگاه مشهد را گرفته بودیم و اگر در دقیقه ۹۰ پشیمان شدند این به باشگاه استقلال ربطی ندارد.

برچسب ها: تیم استقلال ، ریکاردو ساپینتو
تبادل نظر
